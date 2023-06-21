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15 фотодоказательств того, что время неумолимо - и его бег нельзя остановить

15 фотодоказательств того, что время неумолимо - и его бег нельзя остановить

Автор:
21 июня 2023 11:32
Метки: бег времени   время неумоливо   до и после   использовали   спустя время   спустя годы   сравнения вещей   
1004
16

Остановить или замедлить бег времени невозможно. Даже если очень попросить. Боги времени не слишком щедрые. Отпечаток времени можно увидеть всюду: на собственном лице, на вещах, которые нас окружают. Сегодня в подборке как раз собраны различные фото, которые демонстрируют его мощь.

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Метки: бег времени   время неумоливо   до и после   использовали   спустя время   спустя годы   сравнения вещей   
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4  комментария
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9k
Борис Карабанов 37 минут назад
Блин! Это, оказывается, неумолимое время! А я-то думал, что это механическое и прочие воздействия! Смотрю, диск на "болгарку" только поставишь, поработаешь немного, а уже "обмылок". Время сточило! Ну, и времена пошли.
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325
Звёздный князь 14 минут назад
Фото №14. Не понял прикола с подошвами. Человек целый год на одной ноге прыгал что ли?
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12k
Евгений Полчаса назад


Это ноут. Подумаешь тачпад потёрся. У меня мышь насквозь протёрлась, под большим пальцем.
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