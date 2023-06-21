15 фотодоказательств того, что время неумолимо - и его бег нельзя остановить

Остановить или замедлить бег времени невозможно. Даже если очень попросить. Боги времени не слишком щедрые. Отпечаток времени можно увидеть всюду: на собственном лице, на вещах, которые нас окружают. Сегодня в подборке как раз собраны различные фото, которые демонстрируют его мощь.