В Сочи задержали неадеквата, таранившего головой проезжающие машины

На место происшествия прибыли полицейские.Они задержали дебошира. Им оказался 48-летний местный житель и голова у него оказалась крепкой, так как даже помощь врачей ему не понадобилась.

На мужчину составили три административных протокола: за нарушение ПДД, отказ от прохождения медосвидетельствования на опьянение, а также неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

В настоящее время задержанный ожидает суд в отделе полиции в специальном помещении для содержания задержанных лиц и записывает ролики с извинениями, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.