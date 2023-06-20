В Сочи задержали неадеквата, таранившего головой проезжающие машины

В селе Весёлом Адлерского района города-курорта Сочи мужчина в неадекватном состоянии бегал по дороге и бросался всем своим весом на проезжающие мимо автомобили, разбивая головой лобовые стёкла.
Случай попал на камеру видеорегистратора, установленного в машине. За несколько секунд до столкновения водитель заметил человека, бегущего навстречу, и затормозил. Но неадекват, набрав скорость, всем весом грохнулся на капот автомобиля и приложился головой об стекло.
Ни сильный удар, ни порезы, атакующего не остановили, он спрыгнул с капота и помчался дальше "убивать" другой автомобиль.
На место происшествия прибыли полицейские.Они задержали дебошира. Им оказался 48-летний местный житель и голова у него оказалась крепкой, так как даже помощь врачей ему не понадобилась.
На мужчину составили три административных протокола: за нарушение ПДД, отказ от прохождения медосвидетельствования на опьянение, а также неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
В настоящее время задержанный ожидает суд в отделе полиции в специальном помещении для содержания задержанных лиц и записывает ролики с извинениями, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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В СМЫСЛЕ?! Здесь помощь как раз и нужна....