Фотограф с помощью рентгеновских снимков показал «начинку» современной техники

Меня захватила идея о том, что мы ежедневно используем массу технологий, и в каком-то смысле считаем само собой разумеющимся, что они крайне сложны. Мы не задумываемся об этом — главное, чтобы всё работало. Я хотел увидеть хитросплетения механизмов, проводку, компоновку и их сложность с другого ракурса.