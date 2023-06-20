Фотограф с помощью рентгеновских снимков показал «начинку» современной техники

Профессиональный фотограф Андрей Думан решил с помощью рентгеновских лучей показать, как выглядят внутри различные устройства и насколько они сложны. Мы можем не задумываться об этом, поскольку видим только внешний дизайн и нажимаем на кнопку «Пуск». Эта серия снимков позволяет по-новому взглянуть на смартфоны, пылесосы, игровые консоли, автомобили и даже роликовые коньки!
Меня захватила идея о том, что мы ежедневно используем массу технологий, и в каком-то смысле считаем само собой разумеющимся, что они крайне сложны. Мы не задумываемся об этом — главное, чтобы всё работало. Я хотел увидеть хитросплетения механизмов, проводку, компоновку и их сложность с другого ракурса.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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1 потому что дамская сумочка пустая !
2 на первой фотке чтоб зафиксировать чела в очках для снимка рентгена его пришлось прибить гвоздями , там просто очень много гвоздей.
и автобус, и автомобили сделаны из элементов Лего.