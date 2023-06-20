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Фотограф с помощью рентгеновских снимков показал «начинку» современной техники

Фотограф с помощью рентгеновских снимков показал «начинку» современной техники

Автор:
20 июня 2023 15:46
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: как устроено   рентген   рентгеновские снимки   суть вещей   техника   устройства   фотопроект   
1745
24

Профессиональный фотограф Андрей Думан решил с помощью рентгеновских лучей показать, как выглядят внутри различные устройства и насколько они сложны. Мы можем не задумываться об этом, поскольку видим только внешний дизайн и нажимаем на кнопку «Пуск». Эта серия снимков позволяет по-новому взглянуть на смартфоны, пылесосы, игровые консоли, автомобили и даже роликовые коньки!


Меня захватила идея о том, что мы ежедневно используем массу технологий, и в каком-то смысле считаем само собой разумеющимся, что они крайне сложны. Мы не задумываемся об этом — главное, чтобы всё работало. Я хотел увидеть хитросплетения механизмов, проводку, компоновку и их сложность с другого ракурса.


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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: как устроено   рентген   рентгеновские снимки   суть вещей   техника   устройства   фотопроект   
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15  комментариев
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1k
Arti 2 часа назад
И ешё парочка:
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25k
Влад Полчаса назад
вот нормальные дамские сумки
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62k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
все фото писдеш
1 потому что дамская сумочка пустая !
2 на первой фотке чтоб зафиксировать чела в очках для снимка рентгена его пришлось прибить гвоздями , там просто очень много гвоздей.
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1k
Хачик 59 минут назад
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1k
Тимур Час назад
Мне интересно, а кто ему дал McLaren F1 в рентген засунуть))
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11k
Трив Час назад
На первой фотке Терминатор в очках ВР что ли? Слишком много скоб в нём.
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
На первой фотографии у человека будто многочисленные переломы в области грудной клетки.
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14k
Терапевт Час назад
Позанудствовать что ли... На первом фото в шлеме виртуальной реальности не человек, а скелет из класса по анатомии. Обратите внимание на крепежи между всеми костями. У живого человека таких нет. Даже нет такой методики лечения, чтоб ставить такие крепежи.
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6k
ekarataev Час назад
Ну то есть для провоза контрабандой бриллиантов их надо вклеивать силиконовым герметиком на платы радиоприемников и игровых приставок. Понятно.
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