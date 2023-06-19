30 крутых винтажных находок из секондов и комиссионок

907
31
Мало что сравнится с эйфорией, которую испытываешь, отыскав среди гор хлама настоящее сокровище по той же преступно низкой цене. Конечно, это занятие не для всех, но его растущая популярность способствует появлению все новых и новых онлайн-сообществ, где поклонники винтажных вещей с гордостью демонстрируют свои находки.
×
×
2. «Я наконец-то я надела это прекрасное платье Ceil Chapman 1950-х годов — это жемчужина моей коллекции!»
3. «Я страдаю депрессией, и когда мне плохо, я пытаюсь поднять себе настроение хорошей одеждой. Сегодня я надел этот костюм из секонда, чтобы просто сходить за молоком»
8. «Слева фото моей прабабушки в ее «нарядедля катания на роликах», который она сама сшила и вышила в школе. Справа я в том же наряде 70+ лет спустя»
12. «Все винтажное, кроме сапог. Все еще в поисках желтой сумочки, но обходимся тем, что есть»
18. «Я нашла это потрясающее винтажное платье всего за 6,99 долларов в местном комиссионном магазине!»
20. «Вот еще один расклешенный комбинезон в стиле 70-х. Приятно делиться нарядами с людьми, которые ценят винтаж!»
22. «Недавно купила эти роскошные сапожки Frye 70-х годов, и они так хорошо обрамляют мои татуировки!»
24. «Это мое винтажное свадебное платье из бисера 1960-х годов, я купила его три года назад в комиссионном магазине. Мне сказали, оно принадлежало некой "канадской знаменитости"»
27. «Винтажное платье Gunne Sax, которое я надела на свою свадьбу; это было платье моей мечты»
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Метки: Жизнь винтаж мода одежда секонд-хенд старые вещи
Новости партнёров