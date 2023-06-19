30 крутых винтажных находок из секондов и комиссионок

Мало что сравнится с эйфорией, которую испытываешь, отыскав среди гор хлама настоящее сокровище по той же преступно низкой цене. Конечно, это занятие не для всех, но его растущая популярность способствует появлению все новых и новых онлайн-сообществ, где поклонники винтажных вещей с гордостью демонстрируют свои находки.