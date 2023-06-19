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30 крутых винтажных находок из секондов и комиссионок

30 крутых винтажных находок из секондов и комиссионок

Автор:
19 июня 2023 23:46
Метки: Жизнь   винтаж   мода   одежда   секонд-хенд   старые вещи   
907
31

Мало что сравнится с эйфорией, которую испытываешь, отыскав среди гор хлама настоящее сокровище по той же преступно низкой цене. Конечно, это занятие не для всех, но его растущая популярность способствует появлению все новых и новых онлайн-сообществ, где поклонники винтажных вещей с гордостью демонстрируют свои находки.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   винтаж   мода   одежда   секонд-хенд   старые вещи   
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