Удачный бросок коробки с пиццей голодным рабочим

Житель Нью-Йорка запечатлел забавный случай. Сотрудник пиццерии ловко швырнул коробку с пиццей рабочим, находившимся в фасадном подъёмнике на соседнем здании.
Возможно, кто-то и спасовал бы, когда понял, что необходимо доставить пиццу рабочим, находившимся в подвесном фасадном подъёмнике. Но сотрудник пиццы из Нью-Йорка удивительно удачно швырнул закуску заказчикам из окна соседнего здания. Ловкость рабочего, поймавшего коробку, также достойна похвал.
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И если уж продолжать тему похвал, то пользователи соцсетей не могли не обратить внимание на качество самой пиццы. Даже несмотря на то, что ей пришлось полетать, она осталась в идеальном состоянии.
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