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Удачный бросок коробки с пиццей голодным рабочим

Удачный бросок коробки с пиццей голодным рабочим

Автор:
20 июня 2023 07:44
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Нью-Йорк   США   пицца   пиццерия   подъемник   рабочие   фасадный подъемник   
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Житель Нью-Йорка запечатлел забавный случай. Сотрудник пиццерии ловко швырнул коробку с пиццей рабочим, находившимся в фасадном подъёмнике на соседнем здании.

Возможно, кто-то и спасовал бы, когда понял, что необходимо доставить пиццу рабочим, находившимся в подвесном фасадном подъёмнике. Но сотрудник пиццы из Нью-Йорка удивительно удачно швырнул закуску заказчикам из окна соседнего здания. Ловкость рабочего, поймавшего коробку, также достойна похвал.

И если уж продолжать тему похвал, то пользователи соцсетей не могли не обратить внимание на качество самой пиццы. Даже несмотря на то, что ей пришлось полетать, она осталась в идеальном состоянии.

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Метки: Нью-Йорк   США   пицца   пиццерия   подъемник   рабочие   фасадный подъемник   
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1  комментарий
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Dobry vojak Svejk 2 минуты назад
А стаканы с напитками как долетели? ))) Почему нет этого видео? )))
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Dobriy drug

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