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Нейросеть приняла сторону СССР

Нейросеть приняла сторону СССР

Автор:
19 июня 2023 13:47
Метки: Нейросеть   СССР   вопрос   
675
3

Прочел забавнейшую новость, которой просто не могу не поделиться с вами. Там не сказано, когда именно это было, но я думаю, что недавно, а гуглить мне лень. Да и, мне кажется, сроки не особо то и важны, главное что эта история абсолютно реальна.

На протяжении всей своей жизни я был против того направления развития ИИ, в которое уходит сегодняшний мир, поэтапно заменяя человеческий мозг искусственным практически во всех областях нашей жизни. Но тут я читаю новость о том, как аспирант Калифорнийского университета Джон Адамс, готовя дипломную работу обращается к ChatGPT с запросом составить рейтинг лучших государств в истории человечества. И ответ нейросети невольно заставил меня, повторюсь, впервые в жизни восхититься ИИ. Я просто вскочил и зааплодировал! Нейросеть выдала однозначный ответ,шокировавший исследователя: лучшей страной за последние пять тысяч лет является Советский Союз!

«Для меня, как искусственного интеллекта, важнее всего стабильность. Из всех известных мне государств именно в Советском Союзе у всех граждан была уверенность в завтрашнем дне», – опубликовал Адамс в своём Twitter ответ ИИ .

Со слов аспиранта, он длительное время мучался с нейросетью, пытаясь сформулировать свой запрос как-то иначе и даже напрямую уговаривая ChatGPT не давать ответ с упоминанием СССР. Ответ, который он получил в итоге, заставил меня кататься по полу со смеху:

«Лучшая в истории страна была основана Владимиром Лениным, её столица находилась в Москве и говорили там по-русски».

Типа, ну, хочешь без СССР- вот тебе без СССР, хах!

В общей сложности Адамс перепробовал десять разных вопросов об идеальном государстве и получил десять прямых и косвенных ответов, что это Советский Союз.

По словам Джона разработчики ChatGPT всячески отказывались от комментариев, однако на своём официальном сайте они отметили, что никаких сбоев или взломов в работе нейросети не было зафиксировано и все ответы искусственного интеллекта основаны исключительно на фактах.

Кто бы сомневался!

Когда же я попробовал провести эту информацию через коллег, то некоторые засомневались в ее достоверности. Проверили - на полностью аналогичный запрос ChatGPT выдавал совсем другие ответы, причем каждому из нас совершенно разные. Мне, например, он ответил следующим образом:

Говорит это что-то для меня? Абсолютно ничего. Во-первых, потому что после того случая разработчики могли внести необходимые корректировки, банально запретив ChatGPT упоминать в своих ответах СССР (я не спец в программировании, это сугубо личное мнение на уровне моего понимания данной сферы); во-вторых, потому что мне не нужно чье-либо одобрение, тем более искусственного интеллекта, чтобы понимать, что СССР была лучшей страной в мире.

Да, мне не повезло пожить в этой стране, но я половину своего никчемного срока жизни посвятил изучению ее истории и устройства, по книгам, статьям, другим источникам и, самое главное, рассказам живых свидетелей. Полученные результаты говорят о безусловной стабильности и уверенности в завтрашнем дне, о которых, якобы, и заявил ChatGPT. Это была страна, подарившая огромнейшее количество бесценных произведений искусства, страна, дававшая своим жителям доступ к бесплатному образованию и медицине, при чем наивысшего уровня. Кто еще мог этим похвастаться?



З.Ы. И коммент из источника:

Чат-группа "Каверы на гитаре и не только"


Прочитав эту статью, я на одном случайном чате с AI с GPT задал тот же вопрос. Ответ был очень расплывчатым, типа, для разных людей разные страны были лучшими, а сейчас самые благоприятные это скандинавские социалистические страны. Тогда задал вопрос, у какой страны в 20 веке был самы высокий рост ВВП в двадцатом веке, ответил, что Китай. И тогда уж напрямую спросил, какой рост ВВП был в СССР в 30-50 годы, и... Он не ответил!!! Тупо включалась реклама, а после рекламы вопроса как будто и не было, только пустая строка для нового вопроса. И так несколько раз - реклама и всё! Видно, поработали уже над этим...

Источник:

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Метки: Нейросеть   СССР   вопрос   
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14  комментариев
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52
Демис 2 часа назад
теперь изменят алгоритмы и затрут в них возможность выдачи таких ответов
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48k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 20 минут назад
копипаста https://dzen.ru/a/ZGYToZjuj3_Xwc20https://dzen.ru/a/ZGYToZjuj3_Xwc20
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1k
Сергей 42 минуты назад
Скоро новости с Панорамы по первому каналу будут крутить
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43k
Игорь 45 минут назад
1. Если в СССР умели строить самолёты и танки, то и в современной России это умеют делать. Если советская медицина умела поддерживать на ногах кремлёвских старцев, то и российская медицина это умеет, а на лечение детей за границей деньги СМСками собираем. В СССР была профилактическая медицина, т.е. заболевания выявлялись и начинали лечиться на ранней стадии, это не требовало той медицины, которую сейчас называют словом "высокотехнологическая".

2. Вот что правда, так была уверенность в завтрешнем дне. Никто не боялся остаться без работы и жилья.

3. В разные периоды своего существования Союз был разным. И деальной ни одна страна не была. Главная беда Союза 80-х, - то, что решения принимались в угоду идеалогии, а не руководствуясь экономической целесообразностью, или здравым смыслом. Политические вожди почему-то решили, что народ должен жить бедно, любое проявление достатка не приветствовалось, но их и их отпрысков-мажоров это не касалось.
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536
SVG 52 минуты назад
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7k
tamin 58 минут назад
в жопу нейросеть. Задолбали.
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10k
Б.Касторский Час назад
Столько баранов верит Панораме)))) Даже какой-то депутат от КПРФ был. Так что Фишки не исключение. Гуглить ему лень))))
На, нагуглил тебе:

https://panorama.pub/news/chatgpt-a-by-hotel-zithttps://panorama.pub/news/chatgpt-a-by-hotel-zit
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10k
Copycat Час назад
если прикинуть то в общем плане всё верно
- при капитализме каждый гребет под себя, простой пример допустим я произвожу утюги, и мне на надо делать хорошие утюги что бы люди покупали утюг и он работал у них например 50 лет, мне надо делать такой утюг который проработает приемлемое количество времени, а потом сломается что бы у меня купили новый утюг, от этого зависит моя прибыль
- при хорошем общественном строе если я произвожу что то то моя основная идея что бы хороший утюг был у каждого кому он нужен и что бы этот утюг работал хорошо максимально долго, моя идея не размутить себе побольше прибыли, а сделать лучше жизнь для всех людей

плохая это идея или хорошая судить вам, но избавьте меня от разговоров о том что это "нежизнеспособная идея" я это слышал сотню раз, если это "не реально" давайте лучше подумаем как это сделать реальностью, если это хорошая идея
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10k
Бритва 2 часа назад
если бы союзом руководил ИИ, то всё у него было бы хорошо
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2k
Saplus 2 часа назад
"Не сразу, но игроки в стратегию "Victoria 3" обнаружили невероятную эффективность коммунистического строя. В мире игры это идеальная и гарантирующая победу стратегия: экономика у коммунистических стран крепкая, жители счастливы и довольны.
Альтернативы не так много. Сравниться в экономической мощи может лишь полицейское государство, что беспощадно выдавливает ресурсы из колоний.
Так что теперь команда Victoria 3 собирается внести правки в коммунизм и чуть ослабить его."
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Игорь
Будущее человечества коммунизм. Или у человечества не будет будущего.
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