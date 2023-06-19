На протяжении всей своей жизни я был против того направления развития ИИ, в которое уходит сегодняшний мир, поэтапно заменяя человеческий мозг искусственным практически во всех областях нашей жизни. Но тут я читаю новость о том, как аспирант Калифорнийского университета Джон Адамс, готовя дипломную работу обращается к ChatGPT с запросом составить рейтинг лучших государств в истории человечества. И ответ нейросети невольно заставил меня, повторюсь, впервые в жизни восхититься ИИ. Я просто вскочил и зааплодировал! Нейросеть выдала однозначный ответ,шокировавший исследователя: лучшей страной за последние пять тысяч лет является Советский Союз!

«Для меня, как искусственного интеллекта, важнее всего стабильность. Из всех известных мне государств именно в Советском Союзе у всех граждан была уверенность в завтрашнем дне», – опубликовал Адамс в своём Twitter ответ ИИ .

Со слов аспиранта, он длительное время мучался с нейросетью, пытаясь сформулировать свой запрос как-то иначе и даже напрямую уговаривая ChatGPT не давать ответ с упоминанием СССР. Ответ, который он получил в итоге, заставил меня кататься по полу со смеху:

«Лучшая в истории страна была основана Владимиром Лениным, её столица находилась в Москве и говорили там по-русски».

Типа, ну, хочешь без СССР- вот тебе без СССР, хах!

В общей сложности Адамс перепробовал десять разных вопросов об идеальном государстве и получил десять прямых и косвенных ответов, что это Советский Союз.

По словам Джона разработчики ChatGPT всячески отказывались от комментариев, однако на своём официальном сайте они отметили, что никаких сбоев или взломов в работе нейросети не было зафиксировано и все ответы искусственного интеллекта основаны исключительно на фактах.

Кто бы сомневался!

Когда же я попробовал провести эту информацию через коллег, то некоторые засомневались в ее достоверности. Проверили - на полностью аналогичный запрос ChatGPT выдавал совсем другие ответы, причем каждому из нас совершенно разные. Мне, например, он ответил следующим образом: