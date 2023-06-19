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Стая собак отбила у медведицы новорожденных щенков

Стая собак отбила у медведицы новорожденных щенков

Автор:
19 июня 2023 09:53
Сообщество : Животные
Метки: Вахтовик   Видео   животные   медведь   собаки   щенята   
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Хищница забрела в вахтовый поселок и хотела напасть на малышей. Тогда взрослые псы отвлекли внимание на себя, чтобы щенки успели спрятаться под домом.

За всем происходящим наблюдали якутские вахтовики, они то и сняли видео.

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Метки: Вахтовик   Видео   животные   медведь   собаки   щенята   
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6  комментариев
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9k
Борис Карабанов Час назад
Только отстреливать. Если летом медведь нападает на собак и не особо их боится, не боится жилья, то добром это дело не кончится.
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45k
Соломей 15 минут назад
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3k
Pioner76 Час назад
Ну по телу медведицы не скажешь, что зверь голодает. Странно, что к людям приперлас
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