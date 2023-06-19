Стая собак отбила у медведицы новорожденных щенков

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Хищница забрела в вахтовый поселок и хотела напасть на малышей. Тогда взрослые псы отвлекли внимание на себя, чтобы щенки успели спрятаться под домом.
За всем происходящим наблюдали якутские вахтовики, они то и сняли видео.
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