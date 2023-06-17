"Мы, конечно,извинимся, но денег не дадим!": в Нидерландах выяснили прибыль от работорговли с 1675 по 1770 годы

1 июля в стране отмечается День отмены рабства и король Виллем-Александр готовится выступить с речью.
Министерством внутренних дел и по связям с королевством по просьбе членов Tweede Kamer, нижней палаты парламента в честь 150-летия отмены рабства провело расследование и скрупулезно подсчитало, сколько же королевская семья заработала на работорговле.
Выяснилось, что с 1675 по 1770 год Королевский дом Нидерландов заработал не менее 545 миллионов евро на голландских колониях, где рабство было широко распространено. Цифра была скорректирована с учетом инфляции.
Исследование показало, что Дом Оранье-Нассау различными способами извлекал выгоду из колоний и, следовательно, из рабства. К примеру, Голландская Ост-Индская компания (VOC) приносила немалую прибыль. Также в колониальное правление бывшей голландской Ост-Индии, Суринама и Карибских островов активно увеличивали финансовое благополучие королевской семьи.
Исследователь Международного института социальной истории Маттиас ван Россум заявил, что "рабство намеренно стало основой колониальных действий Нидерландов в Африке, Северной и Южной Америке и Азии. Голландское государство и его предшественники были непосредственно ответственны за это ".
Король Виллем-Александр выступит с речью на мероприятии у Национального памятника рабству в Остерпарке в Амстердаме. Источники утверждают, что король извинится за сомнительное прошлое страны, но компенсировать потомкам рабов ничего не собирается.
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