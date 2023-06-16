Компания Amazon из-за расизма заблокировала клиенту функции умного дома

Самое смешное, что никакого расизма и не было.
Инженер Microsoft Брендон Джексон рассказал историю о дивном новом мире, в котором ему на неделю заблокировали все жизненно важные функции умного дома из-за жалобы курьера на расистские высказывания.
Джексон оборудовал дом умными гаджетами от Amazon, но из-за человеческого фактора и странной политики компании стал его заложником на неделю. Произошло это на следующий день после визита курьера из Amazon, который, как выяснилось позднее, расслышал в фразе автоматического дверного звонка Eufy слово "ниггер" и сообщил об этом начальству.
У меня умный дом, и мой основной способ взаимодействия со всеми устройствами и автоматизации - через устройства Amazon Echo через Alexa. Этот инцидент оставил меня с домом, полным не реагирующих устройств, молчащей Alexa и кучей вопросов
По словам Джексона, он позвонил в компанию, где ему обвинительным тоном сообщили, что устройства отключены на время расследования по факту расистских высказываний. Однако в момент приезда курьера в доме никого не было и Брендон решил это доказать, показав компании записи с камер наблюдения.
Я просмотрел запись и подтвердил, что никаких подобных комментариев не было. Вместо этого дверной звонок выдал автоматический ответ: "Извините, я могу вам помочь?". Водитель, который шёл в стороне и надел наушники, видимо, неправильно истолковал сообщение. Тем не менее, на следующий день мой аккаунт на Amazon был заблокирован, а все мои устройства Echo были отключены.
В конце концов мужчина доказал свою невиновность и ему разблокировали доступ к устройствам, но при этом даже не извинились, сетует Джексон. Сейчас он подумывает отказаться от продукции Amazon и советует сделать тоже самое остальным.
Если вы купили тостер, не имеет значения, что вы сделали, насколько вы плохой или хороший человек, тостер все равно принадлежит вам... И если вы действительно сделали что-то настолько ужасное и порочное, это не должно быть призывом Amazon, Google или Apple что-либо предпринять по этому поводу
Источник:
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я блин покупаю это, оно моя собственность - какого хрена кто то может без моего разрешения иметь доступ к тому что я купил?
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<<...после визита курьера из Amazon, который, как выяснилось позднее, расслышал в фразе автоматического дверного звонка Eufy слово "ниггер" и сообщил об этом начальству.>>
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<<По словам Джексона, он позвонил в компанию, где ему обвинительным тоном сообщили, что устройства отключены на время расследования по факту расистских высказываний.>>
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компания amazon залочила систему юзеру, потому что "робот" из установленной системы, сказал курьеру amazona же что-то невнятное, что тот принял за слово ниггер и настучал в опять же в amazon?
это больше похоже на какой-то совершенно уё_ищьный б_ядский цирк.