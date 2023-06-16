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Компания Amazon из-за расизма заблокировала клиенту функции умного дома

Компания Amazon из-за расизма заблокировала клиенту функции умного дома

Автор:
16 июня 2023 12:30
Сообщество : Истории
Метки: Amazon   блокировка   курьёз   расизм   расследование   умный дом   
1325
3

Самое смешное, что никакого расизма и не было.

Инженер Microsoft Брендон Джексон рассказал историю о дивном новом мире, в котором ему на неделю заблокировали все жизненно важные функции умного дома из-за жалобы курьера на расистские высказывания.


Джексон оборудовал дом умными гаджетами от Amazon, но из-за человеческого фактора и странной политики компании стал его заложником на неделю. Произошло это на следующий день после визита курьера из Amazon, который, как выяснилось позднее, расслышал в фразе автоматического дверного звонка Eufy слово "ниггер" и сообщил об этом начальству.


У меня умный дом, и мой основной способ взаимодействия со всеми устройствами и автоматизации - через устройства Amazon Echo через Alexa. Этот инцидент оставил меня с домом, полным не реагирующих устройств, молчащей Alexa и кучей вопросов

По словам Джексона, он позвонил в компанию, где ему обвинительным тоном сообщили, что устройства отключены на время расследования по факту расистских высказываний. Однако в момент приезда курьера в доме никого не было и Брендон решил это доказать, показав компании записи с камер наблюдения.


Я просмотрел запись и подтвердил, что никаких подобных комментариев не было. Вместо этого дверной звонок выдал автоматический ответ: "Извините, я могу вам помочь?". Водитель, который шёл в стороне и надел наушники, видимо, неправильно истолковал сообщение. Тем не менее, на следующий день мой аккаунт на Amazon был заблокирован, а все мои устройства Echo были отключены.

В конце концов мужчина доказал свою невиновность и ему разблокировали доступ к устройствам, но при этом даже не извинились, сетует Джексон. Сейчас он подумывает отказаться от продукции Amazon и советует сделать тоже самое остальным.


Если вы купили тостер, не имеет значения, что вы сделали, насколько вы плохой или хороший человек, тостер все равно принадлежит вам... И если вы действительно сделали что-то настолько ужасное и порочное, это не должно быть призывом Amazon, Google или Apple что-либо предпринять по этому поводу

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Метки: Amazon   блокировка   курьёз   расизм   расследование   умный дом   
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19k
Александр 38 минут назад
Свободное общество, оно такое.
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10k
Copycat 24 минуты назад
я вообще против покупать для себя что угодно если кто то удаленно может мне что то заблокировать

я блин покупаю это, оно моя собственность - какого хрена кто то может без моего разрешения иметь доступ к тому что я купил?
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5k
Babangdida Полчаса назад
А чем он собственно недоволен? Обещали "умный" дом, то и доставили. Не обещали же честный, справедливый, добрый, отзывчивый... или что у него будет совесть!
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30k
Владимир Полчаса назад
И это их хваленая свобода?
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7k
sedoisever Полчаса назад
Так ему нужно подать иск на Амазон. Это же их устройство негров обижает...
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13k
Shtoppi 38 минут назад
<<Джексон оборудовал дом умными гаджетами от Amazon...>>
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<<...после визита курьера из Amazon, который, как выяснилось позднее, расслышал в фразе автоматического дверного звонка Eufy слово "ниггер" и сообщил об этом начальству.>>
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<<По словам Джексона, он позвонил в компанию, где ему обвинительным тоном сообщили, что устройства отключены на время расследования по факту расистских высказываний.>>
-----
компания amazon залочила систему юзеру, потому что "робот" из установленной системы, сказал курьеру amazona же что-то невнятное, что тот принял за слово ниггер и настучал в опять же в amazon?

это больше похоже на какой-то совершенно уё_ищьный б_ядский цирк.
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10
Демис 38 минут назад
расизм, лгбтэизм - просто новые способы властьимущих манипулировать людьми
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