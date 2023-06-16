Компания Amazon из-за расизма заблокировала клиенту функции умного дома

Инженер Microsoft Брендон Джексон рассказал историю о дивном новом мире, в котором ему на неделю заблокировали все жизненно важные функции умного дома из-за жалобы курьера на расистские высказывания.





Джексон оборудовал дом умными гаджетами от Amazon, но из-за человеческого фактора и странной политики компании стал его заложником на неделю. Произошло это на следующий день после визита курьера из Amazon, который, как выяснилось позднее, расслышал в фразе автоматического дверного звонка Eufy слово "ниггер" и сообщил об этом начальству.



