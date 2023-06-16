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Вещи, которые сохранились настолько хорошо, что поверить в их возраст практически невозможно

Вещи, которые сохранились настолько хорошо, что поверить в их возраст практически невозможно

Автор:
16 июня 2023 10:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Время   Предметы   врозраст   интересно   удивительно   
1691
18

Такие винтажные штуки нередко становятся частью нашей жизни и наследия, передаваемого из поколения в поколение. Хранить их одно удовольствие, ведь они напоминают нам о том, как правильно выбирать и ухаживать за предметами, чтобы они могли прослужить нам долгие-долгие годы.

Как известно, большинство вещей со временем изнашиваются и требуют замены. Однако есть и такие предметы, которые служат своим владельцам многие годы и при этом не теряют своей функциональности и внешнего вида. Как правило, такие сокровища сделаны из добротных материалов, имеют прочную конструкцию и произведены в соответствии с высокими стандартами качества. Нередко эти вещи родом из прошлого (иногда довольно далёкого). За их живучесть мы должны быть благодарны производителям того времени, которые более охотно делали упор на качество, а не на дешевизну.



Кувшин, которому 100 лет. Сохранился в идеальном состоянии

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Печь 1959 года

Кот, по всей видимости, тоже находится в полном восторге от этой винтажной печки!


Этот холодильник был сделан ещё в 1938 году. Он до сих пор работает!

Блистательная чистота внутри холодильника не может не поражать. Осталось навести подобную красоту ещё и снаружи.


Настоящее сокровище. Нашли винтажные ёлочные игрушки в доме, которому 140 лет


Недавняя находка — утончённая розовая лампа 1950-х годов


Несколько поколений портативных медиапроигрывателей. Они все работают


Газонокосилка Honda 1985 года. Уже на протяжении почти 40 лет она заводится с первого рывка


Карманный дневник 1873 года, который использовался и передавался в моей семье в течение 150 лет


Мой старый дорожный будильник 1940-х годов. Он всё ещё довольно громко звонит


Свитер 1985 года


Замечательно сохранившиеся чайники 1940-х годов


Вафельница 1920-х годов до сих пор работает безупречно


Моя винтажная кровать-лодка была сделана где-то в 1900-х годах

Это не кровать, а настоящее сокровище с богатой историей.


Купил себе ботинки Thorogood 1957 года

Автоматический миксер Mixmaster Deluxe Sunbeam 1957 года в розовом цвете

Этой настольной лампе более 100 лет, и она прочна, как скала

Я пользователь этой каменной сковороды в третьем поколении

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Метки: Вещи   Время   Предметы   врозраст   интересно   удивительно   
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6  комментариев
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13k
Kostick Час назад
ещё один предмет, который имеет практически неограниченный срок службы)
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2k
LK 16 секунд назад
Плита клевая
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7k
Elena Ki 11 минут назад
Это не кровать, а настоящее сокровище с богатой историей.
------
Это не кровать, а настоящее чудовище. В темноте напороться на этот рог - бесценно.
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7k
Elena Ki 13 минут назад
Это не кровать, а настоящее сокровище с богатой историей.
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60k
pynh Час назад
Комментарий к фото
не протирали его с 38?
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