Вещи, которые сохранились настолько хорошо, что поверить в их возраст практически невозможно

Такие винтажные штуки нередко становятся частью нашей жизни и наследия, передаваемого из поколения в поколение. Хранить их одно удовольствие, ведь они напоминают нам о том, как правильно выбирать и ухаживать за предметами, чтобы они могли прослужить нам долгие-долгие годы.
Как известно, большинство вещей со временем изнашиваются и требуют замены. Однако есть и такие предметы, которые служат своим владельцам многие годы и при этом не теряют своей функциональности и внешнего вида. Как правило, такие сокровища сделаны из добротных материалов, имеют прочную конструкцию и произведены в соответствии с высокими стандартами качества. Нередко эти вещи родом из прошлого (иногда довольно далёкого). За их живучесть мы должны быть благодарны производителям того времени, которые более охотно делали упор на качество, а не на дешевизну.
Кувшин, которому 100 лет. Сохранился в идеальном состоянии
Печь 1959 года
Кот, по всей видимости, тоже находится в полном восторге от этой винтажной печки!
Этот холодильник был сделан ещё в 1938 году. Он до сих пор работает!
Блистательная чистота внутри холодильника не может не поражать. Осталось навести подобную красоту ещё и снаружи.
Настоящее сокровище. Нашли винтажные ёлочные игрушки в доме, которому 140 лет
Недавняя находка — утончённая розовая лампа 1950-х годов
Несколько поколений портативных медиапроигрывателей. Они все работают
Газонокосилка Honda 1985 года. Уже на протяжении почти 40 лет она заводится с первого рывка
Карманный дневник 1873 года, который использовался и передавался в моей семье в течение 150 лет
Мой старый дорожный будильник 1940-х годов. Он всё ещё довольно громко звонит
Свитер 1985 года
Замечательно сохранившиеся чайники 1940-х годов
Вафельница 1920-х годов до сих пор работает безупречно
Моя винтажная кровать-лодка была сделана где-то в 1900-х годах
Это не кровать, а настоящее сокровище с богатой историей.
Купил себе ботинки Thorogood 1957 года
Автоматический миксер Mixmaster Deluxe Sunbeam 1957 года в розовом цвете
Этой настольной лампе более 100 лет, и она прочна, как скала
Я пользователь этой каменной сковороды в третьем поколении
Источник:
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Это не кровать, а настоящее чудовище. В темноте напороться на этот рог - бесценно.