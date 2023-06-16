Вещи, которые сохранились настолько хорошо, что поверить в их возраст практически невозможно

Как известно, большинство вещей со временем изнашиваются и требуют замены. Однако есть и такие предметы, которые служат своим владельцам многие годы и при этом не теряют своей функциональности и внешнего вида. Как правило, такие сокровища сделаны из добротных материалов, имеют прочную конструкцию и произведены в соответствии с высокими стандартами качества. Нередко эти вещи родом из прошлого (иногда довольно далёкого). За их живучесть мы должны быть благодарны производителям того времени, которые более охотно делали упор на качество, а не на дешевизну.

Кувшин, которому 100 лет. Сохранился в идеальном состоянии