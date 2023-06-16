Как покорить самую большую пещеру в мире: личный опыт

Для всех, кто любит путешествия и активный отдых на природе, пещера Шондонг во Вьетнаме — это идеальное место, которое обязательно нужно посетить хотя бы раз в жизни. С тех пор, как пещеру открыли для туристов, она прославилась на весь мир, и многие путешественники тут же загорелись идеей исследовать ее — Х. Минь Нгуен была одной из них, но на исполнение мечты у нее ушло 10 лет ожидания.
«Спустя более 10 лет с того дня, как я занесла слово «Шондонг» в свой вишлист, у меня наконец появилась возможность воплотить эту мечту в реальность, — пишет Нгуен. — 3000 долларов за билет — сумма не маленькая, и период ожидания от 1 до 3 лет кому угодно покажется долгим. Кроме того, экскурсия по исследованию пещеры очень требовательна с точки зрения физической подготовки, духа, а также бережного отношения к природе. Кроме того, я была самой молодой в группе из 10 туристов в этой поездке в Шондонг-51 в 2022 году».
«Пещера Шондонг была моей мечтой, к которой я стремилась 10 лет. В сентябре 2021 года, когда пандемия COVID-19 приняла серьезные обороты во Вьетнаме и во всем мире, я наткнулась на объявление о наборе на экскурсию в Шондонг в 2022 году. Из-за пандемии туристы со всего мира не могли отправиться во Вьетнам. Так что, при покупке билета тогда, мне пришлось бы ждать не 2 или 3 года, а всего 8-9 месяцев. В 2023 году мне исполняется 30 лет, что считается «старостью» во Вьетнаме, поэтому я хотела осуществить свою мечту до достижения этого рубежа. Я быстро решилась и использовала все свои сбережения на тот момент, чтобы купить билет и подтвердить дату.
За 9 месяцев ожидания у меня не было ни работы, ни дохода, но всё было не так уж и плохо. У меня было больше времени, чтобы тренироваться и заниматься кардио дома, худеть и узнавать больше о Шондонге из видеоблогов и отзывах побывавших там туристов. Как человек, который любит спорт, я понимала важность физической подготовки для покорения Шондонга. Я сосредоточилась на развитии физической силы, улучшении выносливости, в частности дыхательной, и укреплении мышц ног и плеч».
В небольшом ручье по дороге к пещере есть камень с большой дырой внутри. Мы шутили, что каждый, кто проходит здесь, должен бросить туда маленький камешек — своего рода плата за пересечение ручья.
Через несколько часов похода через лес мы увидели вход в пещеру Эн. По пути мы увидели сталактиты возрастом до миллионов лет. Эти сталактиты образуются за счет капель воды, стекающих с купола пещеры.
А эти «песчаные башенки» образуются из капель воды, падающих с потолка пещеры, и зыбучих песков. Части, которые заблокированы галькой и камнями, остаются стоять.
Внутри пещеры Эн мы увидели маленький «пляж» с песчаным берегом и зеленой водой. Естественный песчаный берег разделен на две отдельные части по обе стороны зеленого озера. С одной стороны вода теплая и под водой плавают рыбки, с другой очень холодно.
Первая долина, через которую поступает солнечный свет. В туманный день каждый камень здесь сияет.
«Независимо от направления, позади нас всегда была глубокая пропасть. Когда люди боятся, их тело инстинктивно сжимается. Однако на самом деле, чтобы идти в гору, нужно расставить ноги на ширине плеч и откинуться назад, смирившись с пугающей вас тьмой. Просто держитесь крепко и знайте, куда поставить ногу при каждом малейшем шаге, и вы преодолеете подъем».
«Путешествие, чтобы открыть для себя Шондонг, требует перемещения по веревке почти каждый день. Команда опытных специалистов по безопасности создает целые веревочные системы, которые позволяют туристам перемещаться по сложным переходам, используя силу рук и ног. Чтобы войти в пещеру, нужно спуститься по гладкой и скользкой скале, а чтобы выйти, нужно подняться на Вьетнамскую стену — гладкую сталактитовую стену высотой 90 метров с чередующимися участками от крутых до пологих. На протяжении всего путешествия много раз приходится плыть по подземной реке в темноте и подниматься по скалам, которые ведут в глубокие пропасти.
Считается, что пересечение Вьетнамской стены — самая захватывающая часть путешествия. Камни, погруженные в холодную воду, напоминают скользкую смазанную маслом сковороду, подвергая испытанию руки и ноги путников. Впереди вертикальная пропасть, а позади — глубокое синее озеро. Здесь постарайтесь не смотреть вверх или вниз, а вместо этого сосредочьтесь на каждом шаге, каждом вдохе. Очистите свой разум от всех мыслей, избавьтесь от страха и внутреннего голоса и полагайтесь исключительно на свои руки и тишину».
«У меня не было особых ожиданий; я просто собиралась наслаждаться каждым моментом. Однако реальный опыт превзошел все, что я могла себе представить. Пещера была окружена известняковыми образованиями различных форм и размеров, а ее свод напоминал потолок церкви. Глядя вдаль, я увидел захватывающий дух сад, напоминающий Эдем, с туманным фоном днем и небом, усыпанным похожими на осколки стекла звездами, ночью. Каждое утро, просыпаясь в пещере и глядя на долину, я с нетерпением ждала момента, когда луч света проникнет в пещеру, осветит изумрудно-зеленое озеро и создаст картину, напоминающую путь в рай. Ночи в пещере были тихими и наполненными эхом, с которым было слышно даже звук падения одинокой капли воды. Говорили, что иногда между 3 и 4 часами ночи в пещере можно было услышать хлопанье крыльев гигантской птицы. Пребывание в Шондонге заставило меня почувствовать, будто я перенеслась на миллионы лет назад в сказочную жизнь».
Где-то здесь я поняла, насколько путь через пещеру на самом деле длинный.
«К счастью, за время пребывания в пещере я не встретила диких животных. Часто, когда мы думаем о пещерах, они ассоциируются у нас с тьмой, растерянностью и неудобством, как жилища «древних людей». Однако на самом деле пещеры могут быть безопасными убежищами, предоставляя укрытие от экстремальных погодных условий и диких животных».
«В случае Шондонга важно подготовиться и обзавестись некоторыми познаниями в треккинге, даже если вас будут сопровождать гиды и эксперты на протяжении всего путешествия. Это позволит вам проявлять инициативу, не отставать от группы и избегать ненужных ошибок. В настоящее время тур по исследованию пещеры Шондонг требует наибольшей подготовки. Речь идет не только о том, чтобы упаковать правильное снаряжение и позаботиться о своем здоровье; вам также необходимо подойти к нему с высоким уровнем решимости, понимая, что это путешествие, в котором вы знакомитесь и воссоединяетесь с природой. Кроме того, найдите время, чтобы внимательно изучить расписание походов, чтобы вы точно знали, куда вы отправляетесь в какой день, и могли активно наблюдать, фотографировать и полностью погрузиться в путешествие. Также полезно немного узнать о геологическом строении и растительности местности, так как это позволит вам сделать больше личных открытий во время похода».
Главная достопримечательность Шондонга, также известная как «свадебный торт», с другого ракурса
«После всех приготовлений, единственное, что вам нужно сделать за четыре дня изучения пещеры Шондонг, — это по-настоящему погрузиться в природу, оценить красоту этого места и развить более глубокую любовь к родной земле. Это также возможность открыть в себе скрытую силу воли. Во время путешествия обратите внимание на свои привычки в еде и отдыхе. Еда будет качественной, поэтому постарайтесь правильно питаться, избегать обезвоживания и достаточно отдыхать, чтобы поддерживать уровень энергии на протяжении всех четырех дней. Еще один важный аспект, о котором следует помнить, — всегда следовать указаниям гидов и экспертов, всегда оставаться с группой и никогда не рисковать в одиночку без присмотра. Потеряться или получить травму может быть чрезвычайно опасно для вас и повлиять на всю группу. Вся экскурсия по исследованию пещеры сосредоточена на том, чтобы принять экологическую ответственность, не оставить после себя мусор и вредные химические вещества в воде. Все, что вы принесли с собой, вы должны унести. Устойчивый туризм и местные инициативы сейчас важнее, чем когда-либо, и их следует поддерживать на протяжении всего вашего путешествия».
Это выход из пещеры Эн: 120 метра в высоту, 140 метров в ширину.
Посреди ночи я сделала в пещере снимок с длинной выдержкой со словом «Шондонг».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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