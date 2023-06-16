Как покорить самую большую пещеру в мире: личный опыт

«Пещера Шондонг была моей мечтой, к которой я стремилась 10 лет. В сентябре 2021 года, когда пандемия COVID-19 приняла серьезные обороты во Вьетнаме и во всем мире, я наткнулась на объявление о наборе на экскурсию в Шондонг в 2022 году. Из-за пандемии туристы со всего мира не могли отправиться во Вьетнам. Так что, при покупке билета тогда, мне пришлось бы ждать не 2 или 3 года, а всего 8-9 месяцев. В 2023 году мне исполняется 30 лет, что считается «старостью» во Вьетнаме, поэтому я хотела осуществить свою мечту до достижения этого рубежа. Я быстро решилась и использовала все свои сбережения на тот момент, чтобы купить билет и подтвердить дату.

За 9 месяцев ожидания у меня не было ни работы, ни дохода, но всё было не так уж и плохо. У меня было больше времени, чтобы тренироваться и заниматься кардио дома, худеть и узнавать больше о Шондонге из видеоблогов и отзывах побывавших там туристов. Как человек, который любит спорт, я понимала важность физической подготовки для покорения Шондонга. Я сосредоточилась на развитии физической силы, улучшении выносливости, в частности дыхательной, и укреплении мышц ног и плеч».