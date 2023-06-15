Мама Стифлера вернулась: «Возродившаяся» актриса Дженнифер Кулидж снялась в сказочной фотосессии для GQ

Дженнифер Кулидж — актриса, ставшая секс-символом для целого поколения после небольшой роли в фильме «Американский пирог», где она сыграла ту самую знаменитую маму Стифлера. Несмотря на внушительный список фильмов, в которых она снялась, в какой-то момент Дженнифер вовсе пропала с радаров.
Но после того, как в 2022 и 2023 году Дженнифер Кулидж получила награды «Эмми» и «Золотой глобус» за роль в сериале «Белый лотос», коллеги и зрители о ней снова заговорили, назвав её возвращение триумфальным. В связи с этим событием журнал GQ не только взял интервью у актрисы, но и провёл просто бомбическую фотосессию, в которой Дженнифер предстала в невероятных сказочных образах.
61-летняя актриса Дженнифер Кулидж снялась для июньского номера журнала GQ
И эта съёмка в очередной раз доказала — Дженнифер вернулась! Она буквально возродилась словно феникс.
Многие знают Дженнифер Кулидж по роли мамы Стифлера из фильма «Американский пирог»
Но она также известна ролями в таких фильмах, как «Блондинка в законе», «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил», «Образцовый самец» и других.
Но после этих лёгких комедий, которые были у всех на слуху, актриса пропала
Вернее, Дженнифер продолжала сниматься, но все проекты были незаметны. Актрису перестали приглашать на светские мероприятия и, кажется, все и вовсе забыли о ней.
Но 2022 год стал знаковым для Дженнифер
2022 и 2023 года стали для актрисы годами триумфального возвращения: за сериал «Белый лотос» Дженнифер получила «Эмми» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль второго плана».
Кстати, Дженнифер появилась и в знаменитом рейтинге Time
Дженнифер говорит, что именно приглашения на вечеринки стали знаком того, что она по-настоящему вернулась
Раньше агент актрисы не мог найти места для неё хоть на одной приличной вечеринке. Зато теперь выбор велик!
Надеемся, что эта яркая актриса и фантастическая женщина надолго вернулась в мир кино, чтобы радовать своих фанатов
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