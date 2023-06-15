Мама Стифлера вернулась: «Возродившаяся» актриса Дженнифер Кулидж снялась в сказочной фотосессии для GQ

Но после того, как в 2022 и 2023 году Дженнифер Кулидж получила награды «Эмми» и «Золотой глобус» за роль в сериале «Белый лотос», коллеги и зрители о ней снова заговорили, назвав её возвращение триумфальным. В связи с этим событием журнал GQ не только взял интервью у актрисы, но и провёл просто бомбическую фотосессию, в которой Дженнифер предстала в невероятных сказочных образах.

61-летняя актриса Дженнифер Кулидж снялась для июньского номера журнала GQ