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"Всегда платите на свиданиях с девушками из СНГ": разбираемся, нужно ли делить счёт пополам

"Всегда платите на свиданиях с девушками из СНГ": разбираемся, нужно ли делить счёт пополам

Автор:
15 июня 2023 09:50
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Прикол   истории   комменты   кто платит за ужин   разделить счет   свидания   
2690
17

И да, эта тема никогда не утихнет! В Твиттере вновь обсуждают, стоит ли оплачивать счёт девушки на первой встрече. Причём мнениями поделились русскоговорящие мужчины из разных стран.

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Метки: Прикол   истории   комменты   кто платит за ужин   разделить счет   свидания   
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22  комментария
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8k
Ysik Час назад
Прилетел в Италию, в Рим. Зная, как они разводят на аренду машин, заказал все заранее, все подписал, все нюансы обговорил и т.д. В прокатной конторе встретила очень миленькая девушка. Поговорили, обменялись телефонами, она поулыбалась, сказала, что заказанного мной старенького фиата сейчас нет и дала мне новенькую BMW без доплаты, лукаво подмигнув, и намекнула, что я должен буду ей свидание за эту машину. Вернулся в Рим через неделю, купил цветочки, предложил прокатиться за город и повез ее в Браччано (45 минут на машине от Рима, озеро, старинные здания, вкусная кухня, кипарисы и минимум людей). В кафе взял счет, хотел сам оплатить, она возмутилась, оплатила сама свои блюда и объяснила, что так не принято, так как мы с ней мало знакомы. А вот вечером уже я платил за ужин, без ее возмущений. И ближе к ночи в магазин она сама сбегала, взяла бутылочку вина и салатики. В общем никаких претензий и довольно четкое объяснение, что раз не знакомы, она не хочет быть должной, поэтому платит за себя сама, а когда познакомились, тут уже и она может что-то оплатить и я, по ситуации.
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41k
Лесли 🥰 2 минуты назад
А почему мужики должны огребать за всё? Только потому что они мужики? Вообще не вижу ничего плохого в разделении счёта. Тем более на первом свидании!
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93
Александр Шевченко 5 минут назад
А я начинаю понимать тех кто просит разделить счёт. Понравилась - платит без вопросов, надеясь на продолжение. Не понравилась, попросил разделить счёт и хороший способ скинуть баласт без лишних вопросов и упрёков, да жмот зато нервы целые и нет шанса что сохранится общение.
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1k
Миша 6 минут назад
Что за тупые акценты на первой встрече, а на второй? Если пригласил девушку - угощай, развлекай, радуй, что это за жлобство с раздельным бюджетом, ещё за подарки с неё квитанцию потребуйте
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55k
Олег 18 минут назад
Пригласил девушку на свидание в ресторан. Она "случайно" встретила подругу. Вместе они начали заказывать французское шампанское, морепродукты и пр... когда официант обратился ко мне, я попросил кофе и раздельный счёт. Девок как ветром сдуло.
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10k
BarOb 21 минуту назад
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6k
vasilykopkov Полчаса назад
Я обычно платил на всех свиданиях сам, считаю это нормально. Нет денег - не ходи в ресторан.
На моей памяти только одна девчонка на первом свидании настояла, чтобы оплатить пополам. Такую позицию уважаю, так как позволяет ей избежать каких-то "обязательств" .
Есть другая категория - динамистки-халявщицы, типа "в ресторан -завсегда, в постель - ни-ни". С ними надо быстро расставаться, смысл на них тратить время (и деньги).
Ну, а если отношения серьёзные и долгие, то какая разница кто платит? У кого сейчас деньги есть тот и платит.
Про семью вообще молчу - бюджет должен быть общим...
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938
ruslan d Час назад
Раньше всегда платил , теперь нафиг это надо ...
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7k
Дмитрий Час назад
Думается что всё предельно просто. Со стороны мужика естественно. Если деУка тебе понравилась(там планируешь, простите за мой плохой французский, те только покормить, но и потанцевать с продолжением или, что ещё страшнее, в ЗАГС свести), то платишь 100%. Если прям понимаешь, что не твоё и никаких дальнейших планов, то на личное усмотрение. И вряд ли стоит осуждать тех, кто не платит, по тому, как это личное дело каждого. Зависит от воспитания.
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1k
ChePaev Час назад
что за нищенское мещанство? Платит всегда тот, кто инициирует встречу и выбирает место где встретиться, как правило, это больше всего нужно мужикам, они организовывают свидания.
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1k
Hard.NET Час назад
16. Вообще убило. Прикиньте, девушки, ДА. Семейные расходы делятся на обоих.
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57k
alertol Час назад
Комментарий к фото
Тут надо уточнить, немцы платят "каждый сам за себя" и если что-то на столе осталось (хоть бутер, хоть тарелка супа) уносят с собой дома доесть.
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18k
сеньор Леонсио Час назад
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