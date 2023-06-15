"Всегда платите на свиданиях с девушками из СНГ": разбираемся, нужно ли делить счёт пополам

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И да, эта тема никогда не утихнет! В Твиттере вновь обсуждают, стоит ли оплачивать счёт девушки на первой встрече. Причём мнениями поделились русскоговорящие мужчины из разных стран.
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На моей памяти только одна девчонка на первом свидании настояла, чтобы оплатить пополам. Такую позицию уважаю, так как позволяет ей избежать каких-то "обязательств" .
Есть другая категория - динамистки-халявщицы, типа "в ресторан -завсегда, в постель - ни-ни". С ними надо быстро расставаться, смысл на них тратить время (и деньги).
Ну, а если отношения серьёзные и долгие, то какая разница кто платит? У кого сейчас деньги есть тот и платит.
Про семью вообще молчу - бюджет должен быть общим...