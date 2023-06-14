"Это Белый дом или фото проституток?": консерваторы в США осудили трансгендера, оголившего грудь на встрече с президентом

В США, как мы знаем, идёт месяц прайда. В эти дни чествуют представителей ЛГБТ, а те и рады стараться. Один из трансгендеров, стоя рядом в Джо Байденом, не сдержался от восторга и оголил грудь. Этот поступок поняли не все, хотя чему удивляться: если президент устраивает приём неоднозначным личностям - жди сюрпризов.
Читатели издания New York Post возмутились выходке представителя сексуальных меньшинств, который потряс голой грудью на фотосессии с Джо Байденом. Возмутителем спокойствия был/а 27-летняя Роуз Монтойя. Эту персону среди сотен других пригласили в Белый дом на торжества, посвященных месяцу прайда. После встречи с президентом и первой леди Джилл Байден все вышли на лужайку для фотосессии - тут-то трангендера и понесло.
Впрочем, судя по видео Монтойя быстро нашёл единомышленников, и вскоре несколько человек трясли грудью перед Белым домом.
Осторожно! Видео 18+!
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Правда, вскоре нарушителя порядка с мероприятия вывела охрана, а пресс-секретарь Байдена пообещала впредь не приглашать этого человека в Белый дом, назвав его выходку неуместной, но факт остаётся фактом: по каким-то неведомым причинам президент страны чествует
сброд представителей секс-меньшинств, все достижения которых состоят в том, что кто-то из них отрезал половые органы и нарастил грудь.
После видео, которое чрезвычайно гордый собой транс, конечно же, выложил в соцсети, даже толерантные ко всему американцы поёжились, а консерваторы и вовсе разразились гневом.
"Отвратительно", — написал на официальной странице New York Post в Twitter пользователь joncampos808.
"Мерзко и противно", — вторит ему PhoenixPeaceLuv. «
"Король трансшутов", — возмущается AncientWeeb213.
"Люди проголосовали за это. Страшные времена", — ужасается @Tr00peRR.
А телеведущая Дана Леш заметила, что это не фото и видео с ноутбука Хантера Байдена, известного своими похождениями - это вечеринка в Белом доме. Смотрите не перепутайте.
Сам же транс поспешил оправдаться, заявив, что ходить топлес в штате Вашингтон не запрещено, поэтому он не делал ничего незаконного.
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Главное, чтобы у нас такого никогда не было.
Покажись, дырожопое, не бойся.
Вспомните историю, кто туда с самого начала поехал...
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да, просто этот недоносок очередной раз показал, что пиндостан это цирк уродцев и извращенцев, где правят умалишенные, а выставлять себя на всеобщее обозрение на посмешище, тряся силиконовыми сиськами около правительственного здания, считается актом свободы и демократии, но по факту является проявлением низкого уровня интеллекта и отсутствия какой-либо морали.
прыгайте и трясите дальше, главное не останавливайтесь, ваш конец уже близко.