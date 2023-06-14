"Это Белый дом или фото проституток?": консерваторы в США осудили трансгендера, оголившего грудь на встрече с президентом

Читатели издания New York Post возмутились выходке представителя сексуальных меньшинств, который потряс голой грудью на фотосессии с Джо Байденом. Возмутителем спокойствия был/а 27-летняя Роуз Монтойя. Эту персону среди сотен других пригласили в Белый дом на торжества, посвященных месяцу прайда. После встречи с президентом и первой леди Джилл Байден все вышли на лужайку для фотосессии - тут-то трангендера и понесло.





Впрочем, судя по видео Монтойя быстро нашёл единомышленников, и вскоре несколько человек трясли грудью перед Белым домом.



