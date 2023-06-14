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"Это Белый дом или фото проституток?": консерваторы в США осудили трансгендера, оголившего грудь на встрече с президентом

"Это Белый дом или фото проституток?": консерваторы в США осудили трансгендера, оголившего грудь на встрече с президентом

Автор:
14 июня 2023 13:33
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Роуз Монтойя   байден   белый дом   видео   месяц гордости   оголил грудь   секс-меньшинства   трансвестит   трансвеститы   
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В США, как мы знаем, идёт месяц прайда. В эти дни чествуют представителей ЛГБТ, а те и рады стараться. Один из трансгендеров, стоя рядом в Джо Байденом, не сдержался от восторга и оголил грудь. Этот поступок поняли не все, хотя чему удивляться: если президент устраивает приём неоднозначным личностям - жди сюрпризов.

Читатели издания New York Post возмутились выходке представителя сексуальных меньшинств, который потряс голой грудью на фотосессии с Джо Байденом. Возмутителем спокойствия был/а 27-летняя Роуз Монтойя. Эту персону среди сотен других пригласили в Белый дом на торжества, посвященных месяцу прайда. После встречи с президентом и первой леди Джилл Байден все вышли на лужайку для фотосессии - тут-то трангендера и понесло.


Впрочем, судя по видео Монтойя быстро нашёл единомышленников, и вскоре несколько человек трясли грудью перед Белым домом.


Правда, вскоре нарушителя порядка с мероприятия вывела охрана, а пресс-секретарь Байдена пообещала впредь не приглашать этого человека в Белый дом, назвав его выходку неуместной, но факт остаётся фактом: по каким-то неведомым причинам президент страны чествует сброд представителей секс-меньшинств, все достижения которых состоят в том, что кто-то из них отрезал половые органы и нарастил грудь.


После видео, которое чрезвычайно гордый собой транс, конечно же, выложил в соцсети, даже толерантные ко всему американцы поёжились, а консерваторы и вовсе разразились гневом.


"Отвратительно", — написал на официальной странице New York Post в Twitter пользователь joncampos808.

"Мерзко и противно", — вторит ему PhoenixPeaceLuv. «

"Король трансшутов", — возмущается AncientWeeb213.

"Люди проголосовали за это. Страшные времена", — ужасается @Tr00peRR.

А телеведущая Дана Леш заметила, что это не фото и видео с ноутбука Хантера Байдена, известного своими похождениями - это вечеринка в Белом доме. Смотрите не перепутайте.



Сам же транс поспешил оправдаться, заявив, что ходить топлес в штате Вашингтон не запрещено, поэтому он не делал ничего незаконного.

Источник:

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Метки: Роуз Монтойя   байден   белый дом   видео   месяц гордости   оголил грудь   секс-меньшинства   трансвестит   трансвеститы   
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21  комментарий
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16k
Совранский 2 часа назад
Скоро в открытую нюхать начнут, на лужайке))))))))
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14k
MrForstd 21 минуту назад
Мужик показывает грудь, почему заретушировано? Мне на его сиски похрен, просто хотелось бы понять их позицию. Вот 2 мужика рядом, у одного грудь заретуширована у второго нет.
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31k
Ashabad Полчаса назад
Такой Белый дом мня устраивает.
Главное, чтобы у нас такого никогда не было.
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164
Нескучный 45 минут назад
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6k
Бу 53 минуты назад
НЕТ - гомосятине наш ответ !!!
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228
устал я от вас 55 минут назад
мерзость..
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44k
Цыц тут у меня 56 минут назад
Какая то гомосятина завелась на Фишках, минусит. Поправил как мог.
Покажись, дырожопое, не бойся.
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18k
сеньор Леонсио Час назад
Ещё писюном Джо по губам поиграет.
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260
Feud Час назад
Надо всячески поддерживать это гамно... у них, там. Нам проще в дальнейшем будет.
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76k
Доктор Джонс Час назад
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Время фликов и уродов. Скажи кто раньше, что отрежешь хозяйство и пришьешь грудь. Так в дурку бы. Все эти "модификации" и прочее. Ну бред же. Зачем уродовать себя? Стали же кастрированными по сути. И удивительно! Добровольно.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
10k
27k
Киры4 2 часа назад
Америка становиться чаном с дерьмом, чем дальше, тем дерьма больше.
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13k
Shtoppi 2 часа назад
<<Сам же транс поспешил оправдаться, заявив, что ходить топлес в штате Вашингтон не запрещено, поэтому он не делал ничего незаконного.>>
------------
да, просто этот недоносок очередной раз показал, что пиндостан это цирк уродцев и извращенцев, где правят умалишенные, а выставлять себя на всеобщее обозрение на посмешище, тряся силиконовыми сиськами около правительственного здания, считается актом свободы и демократии, но по факту является проявлением низкого уровня интеллекта и отсутствия какой-либо морали.
прыгайте и трясите дальше, главное не останавливайтесь, ваш конец уже близко.
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53k
dima423 2 часа назад
че там закубили то..оно даже руки с сисек не убирало)
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