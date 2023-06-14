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Неожиданное происшествие на шоу для взрослых

Неожиданное происшествие на шоу для взрослых

Автор:
14 июня 2023 10:27
Метки: Бразилия   в мире   видео   инцидент   происшествие   рука   шоу   
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В Бразилии один из гостей шоу для взрослых был вынужден покинуть сцену и отправиться в больницу. Инцидент попал на видео.

Surra de Bunda — это танцевальное шоу, во время которого танцовщица «бьёт» мужчину ягодицами по лицу.

Обычно шоу выглядит так.

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Метки: Бразилия   в мире   видео   инцидент   происшествие   рука   шоу   
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7  комментариев
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2k
Оксид Бетона Полчаса назад
так никуя се коровушка такая!
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Sergey Timonin 11 минут назад
у парня и до того уже были проблемы с локтями.
Сустав уже вывернут был ну а нагрузка просто добавила.
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13k
Kostick 16 минут назад
таким пердаком и танкетку можно затоталить!))
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22k
AzuveR 20 минут назад
А могла и убить. Задница,как два мешка с цементом.
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dima423 20 минут назад
бл неужели кому то нравятся такие жопастые трицератопсы??
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Киры4 Полчаса назад
Отрастят пердаки, потом людей колет.
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