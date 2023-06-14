Неожиданное происшествие на шоу для взрослых

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В Бразилии один из гостей шоу для взрослых был вынужден покинуть сцену и отправиться в больницу. Инцидент попал на видео.
Surra de Bunda — это танцевальное шоу, во время которого танцовщица «бьёт» мужчину ягодицами по лицу.
Обычно шоу выглядит так.
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Сустав уже вывернут был ну а нагрузка просто добавила.