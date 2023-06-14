В Китае ураган унёс навес кафе вместе с людьми

Человек против стихии - мелкая букашка. В этом убеждаешься всякий раз, когда смотришь подобные видео.
На китайский город Илин обрушился ураганный ветер, скорость которого достигала 36 метров в секунду. На одной из улиц порыв поднял в воздух металлический навес вместе с людьми. Конструкция была установлена над кафешкой, и посетители вместе с персоналом пытались удержать стойки, но безуспешно.
Осторожно! Видео в этом посте не предназначены для просмотра впечатлительных и беременных!
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Одного из таких "летунов" забросило на ближайшую крышу, и сейчас, как сообщают СМИ, он находится в больнице в переломом рёбер. Другие просто получили ссадины и ушибы. Взлетев в воздух, посетители плашмя приземлились на столы и стулья летней веранды.
А вот одному ребёнку из Великобритании, встретившемуся один на один со стихией, не повезло. Мальчик пришёл на местный фестиваль и захотел покататься в пластиковом прозрачном шаре, но порыв ветра поднял зорб и швырнул его на землю с такой силой, что ребёнок серьезно пострадал.
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4-5 это ветерок, ощущаем
7-8 это нормальный такой, нам уже не нравится
15 метров это ураган, можно на ветру лежать
здесь 36. К такому не подготовишься.