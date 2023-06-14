В Китае ураган унёс навес кафе вместе с людьми

Одного из таких "летунов" забросило на ближайшую крышу, и сейчас, как сообщают СМИ, он находится в больнице в переломом рёбер. Другие просто получили ссадины и ушибы. Взлетев в воздух, посетители плашмя приземлились на столы и стулья летней веранды.

А вот одному ребёнку из Великобритании, встретившемуся один на один со стихией, не повезло. Мальчик пришёл на местный фестиваль и захотел покататься в пластиковом прозрачном шаре, но порыв ветра поднял зорб и швырнул его на землю с такой силой, что ребёнок серьезно пострадал.