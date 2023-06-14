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В Китае ураган унёс навес кафе вместе с людьми

В Китае ураган унёс навес кафе вместе с людьми

Автор:
14 июня 2023 08:04
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Китай   ветер   видео   кафе   поднял в воздух   ураган   
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Человек против стихии - мелкая букашка. В этом убеждаешься всякий раз, когда смотришь подобные видео.

На китайский город Илин обрушился ураганный ветер, скорость которого достигала 36 метров в секунду. На одной из улиц порыв поднял в воздух металлический навес вместе с людьми. Конструкция была установлена над кафешкой, и посетители вместе с персоналом пытались удержать стойки, но безуспешно.


Осторожно! Видео в этом посте не предназначены для просмотра впечатлительных и беременных!

Одного из таких "летунов" забросило на ближайшую крышу, и сейчас, как сообщают СМИ, он находится в больнице в переломом рёбер. Другие просто получили ссадины и ушибы. Взлетев в воздух, посетители плашмя приземлились на столы и стулья летней веранды.


А вот одному ребёнку из Великобритании, встретившемуся один на один со стихией, не повезло. Мальчик пришёл на местный фестиваль и захотел покататься в пластиковом прозрачном шаре, но порыв ветра поднял зорб и швырнул его на землю с такой силой, что ребёнок серьезно пострадал.


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Метки: Китай   ветер   видео   кафе   поднял в воздух   ураган   
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4  комментария
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53k
dima423 41 минуту назад
Одного из таких "летунов" забросило на ближайшую крышу, и сейчас, как сообщают СМИ, он находится в больнице в переломом рёбер. (с) как всегда - инициатива епет самых инициативных))
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60k
pynh 19 минут назад
Это не люди, у людей есть мозг.
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43k
Валерий Час назад
интересно на что китайцы рассчитывали когда не закрепили навес? типа щас набежит тысяча человек и мы этот ураган как нефиг делать одолеем!
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