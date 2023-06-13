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Жительница Эквадора очнулась в гробу и сорвала собственные похороны

Жительница Эквадора очнулась в гробу и сорвала собственные похороны

Автор:
13 июня 2023 10:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Эквадор   видео   восстала из мертвых   доктора   остановка сердца   похороны   
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Теперь, согласно примете, доживёт до 100 лет (но это не точно).

76-летняя жительница города Бабахойо скончалась от остановки сердца. Родственники получили на руки свидетельство о её смерти. Однако погребение не состоялось.


В 14:00 женщину положили в гроб, и её сын успел договориться о проведении похорон. А спустя несколько часов, в 18:30 гроб открыли, и мужчина заметил, что его мать дышит.

Чуть живую, задыхающуюся, но всё-таки не мёртвую бабулю, снова начали спасать.


Женщину экстренно доставили в реанимацию. Сейчас она находится на ИВЛ, хотя её сердце, по сообщению врачей, работает стабильно. Тело также реагирует на раздражители. поэтому доктора выражают робкую надежду на выздоровление.


Сын же Беллы Монтойи надеется, что его мать выздоровеет. А вот жители города Бабахойи, где случилась эта история, требуют расследования инцидента. Как могли врачи не заметить того, что женщина жива? И что, если бы её похоронили заживо?


До сих пор нет официальной версии случившегося ни от врачей больницы Мартина Икаса де Бабахойо, ни от окружного управления здравоохранения. Сын Монтойи говорит, что не смог увидеть врача, который отдал ему свидетельство о смерти матери.


Что касается "смерти", то медики предполагают, что у страдающей гипертонией Беллы мог случиться приступ каталепсии, которая характеризуется неподвижностью и ригидностью тела, а также потерей чувствительности и способности произвольно сокращать мышцы. Однако это предварительная версия случившегося, т.к. официального заключения из больницы на этот счёт ещё нет.

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Метки: Ynews   Эквадор   видео   восстала из мертвых   доктора   остановка сердца   похороны   
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1  комментарий
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котегRUS 47 минут назад
Бабушка, живи долго и счастливо!
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