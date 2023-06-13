Жительница Эквадора очнулась в гробу и сорвала собственные похороны

76-летняя жительница города Бабахойо скончалась от остановки сердца. Родственники получили на руки свидетельство о её смерти. Однако погребение не состоялось.





В 14:00 женщину положили в гроб, и её сын успел договориться о проведении похорон. А спустя несколько часов, в 18:30 гроб открыли, и мужчина заметил, что его мать дышит.

Чуть живую, задыхающуюся, но всё-таки не мёртвую бабулю, снова начали спасать.



