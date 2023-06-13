FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Музыкальный портал 931 пост • 407 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Музыкальный портал
Дирижёр военного оркестра зажёг вместе с детьми на музыкальном фестивале

Дирижёр военного оркестра зажёг вместе с детьми на музыкальном фестивале

Автор:
13 июня 2023 09:19
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Фестиваль   видео   дети   добро   позитив   танец   
2179
1
2

В сети набирает популярность позитивное видео, снятое на музыкальном фестивале имени Тихона Хренникова в Ельце. Дирижёр военного оркестра пригласил юных зрителей и вместе с ними станцевал под хит "Ягода-малинка".

Зажигательное видео опубликовал мэр Ельца Евгений Боровских.

Бонус: отрывки песен групп ЛЮБЭ - "Комбат", "Давай за..." и Сектор Газа - "Пора домой".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Музыкальный портал"
Метки: Фестиваль   видео   дети   добро   позитив   танец   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
63
Александр Портениер Час назад
Поднял настроение Спасибо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
Ihepov 17 минут назад
Отлично!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Викторович 51 минуту назад
Сейчас, наверное, затрону чьи-то глубинные чувства... но я спрошу - а зачем они нужны в современной армии? Как они себя показали в боевых действиях во время СВО? На самом деле изначально барабанщики и горнисты очень были нужны - с их помощью производилось управления войсками на поля боя. Но уже давно для этих целей используются более современные средства связи. И поэтому в армии занимаются они вот таким показучничеством. Особенно меня возмущает когда они участвуют в "перфомансах" с нашими "звездами" или перепевают зарубежные шлягеры. А ведь они числятся как военные, получают военные льготы, ранний выход на пенсию. Польза от них - как от побритых лиц на поле боя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Димка Смола/67 Час назад
Кайфуешь сам поделись с другими ) Молодец мужик вроде дело плевое а сколько позитива )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Jora Kyky(Kukunaher) Час назад
Красавчик!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Капитошка 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

842114



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца
Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Примерно так выглядит дизтопливо на поверхности воды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#новости#машина#аварии#Россия#факты#позитив#подборка#Германия
#в мире#история#СССР#интересно#ДТП#животные#Ynews#Приколы#интересное#ученые
#люди#автомобили#автомир#кино#авто аварии#картинки#дети#Прикол#фильм
Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться