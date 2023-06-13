Дирижёр военного оркестра зажёг вместе с детьми на музыкальном фестивале

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В сети набирает популярность позитивное видео, снятое на музыкальном фестивале имени Тихона Хренникова в Ельце. Дирижёр военного оркестра пригласил юных зрителей и вместе с ними станцевал под хит "Ягода-малинка".
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Бонус: отрывки песен групп ЛЮБЭ - "Комбат", "Давай за..." и Сектор Газа - "Пора домой".
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