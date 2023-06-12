"Снежная женщина" Западной Грузии - кем она была на самом деле

Волосы на её теле были короче, чем на лице. Лицо Заны было с выдающимися вперёд надбровными дугами и массивной челюстью, а зубы были удивительной белизны. Дама была довольно свирепой и несмотря на то, что она прожила среди людей довольно долгое время, она так и не смогла обучиться человеческой речи.





Зана несколько раз оказывалась у разных "владельцев", пока не дворянин Эдги Генаба не поселил её в своей усадьбе недалеко от Сухуми. Генаба сначала держал её в специальном бревенчатом загоне, опасаясь, что "снежная женщина" сбежит. Еду ей спускали на верёвке, до тех пока она не обвыклась и Зану не перевели в навес рядом с домом. Но и там она всё равно была на привязи долгое время.

Когда Генаба всё же решил отвязать её, то пленница не убежала: она ходила где вздумается, но держалась неподалёку от дома.



