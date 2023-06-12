"Снежная женщина" Западной Грузии - кем она была на самом деле

В 19 веке в Западной Грузии была поймана женщина-"снежный человек", которую назвали Зана. В книге "Мифы об эволюции человека", её автор Александр Соколов описывал её как особь женского пола с тёмно-серой кожей, покрытой тёмно-рыжими волосками.
Волосы на её теле были короче, чем на лице. Лицо Заны было с выдающимися вперёд надбровными дугами и массивной челюстью, а зубы были удивительной белизны. Дама была довольно свирепой и несмотря на то, что она прожила среди людей довольно долгое время, она так и не смогла обучиться человеческой речи.
Зана несколько раз оказывалась у разных "владельцев", пока не дворянин Эдги Генаба не поселил её в своей усадьбе недалеко от Сухуми. Генаба сначала держал её в специальном бревенчатом загоне, опасаясь, что "снежная женщина" сбежит. Еду ей спускали на верёвке, до тех пока она не обвыклась и Зану не перевели в навес рядом с домом. Но и там она всё равно была на привязи долгое время.
Когда Генаба всё же решил отвязать её, то пленница не убежала: она ходила где вздумается, но держалась неподалёку от дома.
Зана выкопала яму себе во дворе, что и стало её домом - и зимой, и летом. Туда стекались не только местные детишки, с целью подразнить "снежную женщину", но, к сожалению, и мужчины, которые хотели заняться сексом с экзотичной Заной. За всё время, пока она жила в усадьбе Генабы, она, в результате, родила четырёх детей - двух мальчиков и двух девочек. Их взяли на воспитание деревенские жители и они умели разговаривать. Но вот внешность их была отличной от остальных. Чтобы это выяснить, учёные эксгумировали тело Заны и одного из её сыновей, который скончался в 1954 году.
Могилы пришлось поискать и только в 1975 году исследователь Игорь Бурцев смог найти останки Заны (и её сына Хвита) и с помощью антропологов выяснил, что нашёл череп пожилой женщины. У неё были уплощенные носовые коти, выпуклый лоб, характерные скулы, широкий нос и широко расставленные глаза. Бурцев и его коллеги предположили, что Зана была не "снежной женщиной", а самой обычной представительницей чернокожего народа.
Скорее всего, на Кавказе она оказалась в качестве рабыни, а дальше уже слухи и домыслы дополнили образ "ужасного и страшного снежного человека". А Заной её назвали из-за грузинского слова "занги" - темнокожий.
Сын Заны совершенно точно принадлежал к виду Homo sapiens - он не обладал характерным для неандертальцев надбровным валиком и у него был хорошо выражен надглазный треугольник, характерный для "человека разумного". Но надбровье было всё же крупнее стандартного, то есть у него также была выдающаяся внешность.
А вот автор книги "Борьба за троглодита" Борис Поршнев в 1964 году даже смог встретиться с двумя внучками Заны - Таей и Чаликовой. Женщины также были темнокожи, с хорошо развитыми челюстями и жевательными мышцами. И дети, и внуки "снежной женщины" были очень выносливы и сильны. Зана, к слову, не просто была экзотической "зверюшкой" в усадьбе Генабы - она активно помогала в усадьбе, в том числе таскала довольно тяжёлые предметы.
Зана своего "господина" боялась и старалась ему всячески услужить.
А потомки "снежной женщины", скорее всего, до сих пор живут в тех краях.
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет