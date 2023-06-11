За кадром известных зарубежных фильмов

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Просто фотографии со съемок зарубежных фильмов.
Интересного вам просмотра!
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"Звёздные войны". На память о съёмках актёры фотографировались в своих костюмах. Эта парочка выбрала такой сюжет.
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