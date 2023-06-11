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На репетиции военного парада трое британских гвардейцев упали в обморок

На репетиции военного парада трое британских гвардейцев упали в обморок

Автор:
11 июня 2023 12:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Великобритания   КарлIII   видео   гвардейцы   обморк   парад   
2911
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Терять сознание на ответственных мероприятиях это уже становится традицией для британских военных. Чего стоила только эпичная коронация Карла III.

Есть такая милая традиция - устраивать военный парад в честь дня рождения короля. Так как нынешний король будет справлять свой 75 день рождения 17 июня, то и репетиция этого мероприятия проходила заранее.


В минувшую субботу гвардейцы, одетые в шерстяные туники и шапки из медвежьей шкуры (экоактивисты! фас!) репетировали построение в присутствии принца Уильяма.


1400 человек в 30 градусную жару приняли участие в так называемом Смотре полковника. Это, когда принц перед парадом проверяет, готовы ли королевские военные предстать перед монархом.


Выяснилось, что готовы не все.



Оказывается, меховые чепчики и палящее солнце убойное сочетание!

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Метки: Великобритания   КарлIII   видео   гвардейцы   обморк   парад   
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27  комментариев
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15k
Smiley 4 часа назад
Побудь на жаре в медвежьей шапке и я посмотрю на тебя.
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2k
Alex Час назад
Где то порошенко рядом напердел
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370
grigorenko vladislav 3 часа назад
"Оказывается, меховые чепчики и палящее солнце убойное сочетание!". Англичане - слабые младенцы, голова которых не может выдержать папаху, а ноги и тело слабеют от простого солнца! Кто их король, берущий в свою армию таких ничтожных воинов?
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33k
АнтонПолднев 3 часа назад
Это от щастья. Понятно же.
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3k
Aleks 3 часа назад
Скорее всего это от недостатка воздуха в легких, играть на инструменте нужно уметь, когда играешь и дуешь, концентрируясь на музыке, то не делаешь вдох когда нужно, а дуешь тем воздухом что есть, дальше коротко вдохнул и дальше, чтобы с ритма не сбиться.
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2k
max 3 часа назад
несколько недель назад, был тут пост, о том как эти клоуны живут. падают они от похмелья или наркоты.
пусть падают ещё больше
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12k
GROMOZEKA 3 часа назад
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10k
Copycat 3 часа назад
им бы в эти шапки кондиционер вставлять, конечно в меховом таком колпаке на жаре похолодеет
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11k
Григорий Бабкин 3 часа назад
В их "панамках" от жары мозги закипают.
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33k
ACU900 3 часа назад
Что значит "готовы не все"? Вот этот уже точно готов :)
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5k
Горожанин 4 часа назад
Шо, опять?!
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5k
Мангуст 4 часа назад
Меня всегда удивляло, откуда у рядового состава англосаксов (не только у бритишей) столько медалек? Причем, это массовое явление. Он где-то все воевали?
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