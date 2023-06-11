На репетиции военного парада трое британских гвардейцев упали в обморок

Терять сознание на ответственных мероприятиях это уже становится традицией для британских военных. Чего стоила только эпичная коронация Карла III.
Есть такая милая традиция - устраивать военный парад в честь дня рождения короля. Так как нынешний король будет справлять свой 75 день рождения 17 июня, то и репетиция этого мероприятия проходила заранее.
В минувшую субботу гвардейцы, одетые в шерстяные туники и шапки из медвежьей шкуры (экоактивисты! фас!) репетировали построение в присутствии принца Уильяма.
1400 человек в 30 градусную жару приняли участие в так называемом Смотре полковника. Это, когда принц перед парадом проверяет, готовы ли королевские военные предстать перед монархом.
Выяснилось, что готовы не все.
Оказывается, меховые чепчики и палящее солнце убойное сочетание!
Источник:
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Давно сидим....
пусть падают ещё больше
Это навскидку.