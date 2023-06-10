<<Секретные документы из Белого дома Трамп хранил возле своего унитаза>>

Покидая Белый дом, Трамп вывез десятки ящиков, многие из которых содержали секретные документы, и хранил их в своем поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида), говорится в обвинительном акте прокуратуры.
Трамп хранил свои коробки, содержащий секретные документы, в различных местах поместья Мар-а-Лаго, в том числе в бальном зале, ванной комнате и душе, туалете, служебном помещении, его спальне и кладовой. На одной из фотографий, опубликованных Минюстом США, видно, что коробки с секретными документами сложены рядом с унитазом.
В этих документах были данные об оборонных возможностях как Соединенных Штатов, так и других стран, о ядерных программах США, о потенциальных уязвимостях США и их союзников перед военным нападением, о планах возможного возмездия в ответ на агрессию, чувствительные данные разведки и т.д.
По самой тяжкой из статей Трампу может грозить до 20 лет тюрьмы.
Трамп напомнил, что он все это открыто перевозил из Белого дома в Мар-А-Лаго после завершения каденции, чему есть масса свидетелей и куча фотографий, одну из которых он выложил и в соцсетях, подтвердил свою позицию, что в коробках не хранились ничего секретного и обратил внимание на одну из опубликованных фотографий "секретных документов":
"Ящик на полу, который был открыт (кто его открыл?), ясно показывает, что это были не «документы», а газеты, личные фотографии и т. д."
Источник:
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У нас в Универе, на военной кафедре все перемещения "секретных" конспектов учитывались лучше. Если документ признан секретным - то переносить его между кабинетами может только особый человек в специальном чемодане. Выдача на руки - под роспись.
А тут втюхивают, что секретный документы из Белого Дома можно вывозить грузовиками, и никто за этим не следит? Арестуйте и увольняйте тех, кто так организовал режим секретности.
В доме Байдена обнаружили еще несколько секретных документов
В личном кабинете Байдена тоже нашли документы с грифом "секретно". Он там бывал, когда уже не был вице-президентом
Еще несколько документов обнаружили 20 декабря в доме Байдена в Уилмингтоне (тоже штат Делавэр), и еще один документ - там же 12 января.
Точное количество найденных секретных документов неясно, в СМИ сообщается, что во время январских обысков следователи нашли не менее
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видимо срал он на эти секреты и задницу ими подтирал.
Видать, время от времени использовал по назначению.