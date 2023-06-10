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Секретные документы из Белого дома Трамп хранил возле своего унитаза

Секретные документы из Белого дома Трамп хранил возле своего унитаза

Автор:
10 июня 2023 08:57
Сообщество : Политика
Метки: Трамп   белый дом   в мире   новости   секретные документы   фото   
2041
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Покидая Белый дом, Трамп вывез десятки ящиков, многие из которых содержали секретные документы, и хранил их в своем поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида), говорится в обвинительном акте прокуратуры.

Трамп хранил свои коробки, содержащий секретные документы, в различных местах поместья Мар-а-Лаго, в том числе в бальном зале, ванной комнате и душе, туалете, служебном помещении, его спальне и кладовой. На одной из фотографий, опубликованных Минюстом США, видно, что коробки с секретными документами сложены рядом с унитазом.

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В этих документах были данные об оборонных возможностях как Соединенных Штатов, так и других стран, о ядерных программах США, о потенциальных уязвимостях США и их союзников перед военным нападением, о планах возможного возмездия в ответ на агрессию, чувствительные данные разведки и т.д.

По самой тяжкой из статей Трампу может грозить до 20 лет тюрьмы.



Трамп напомнил, что он все это открыто перевозил из Белого дома в Мар-А-Лаго после завершения каденции, чему есть масса свидетелей и куча фотографий, одну из которых он выложил и в соцсетях, подтвердил свою позицию, что в коробках не хранились ничего секретного и обратил внимание на одну из опубликованных фотографий "секретных документов":

"Ящик на полу, который был открыт (кто его открыл?), ясно показывает, что это были не «документы», а газеты, личные фотографии и т. д."


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Метки: Трамп   белый дом   в мире   новости   секретные документы   фото   
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17  комментариев
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18k
Bill 7 часов назад
На кого это рассчитано?
У нас в Универе, на военной кафедре все перемещения "секретных" конспектов учитывались лучше. Если документ признан секретным - то переносить его между кабинетами может только особый человек в специальном чемодане. Выдача на руки - под роспись.
А тут втюхивают, что секретный документы из Белого Дома можно вывозить грузовиками, и никто за этим не следит? Арестуйте и увольняйте тех, кто так организовал режим секретности.
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1k
korsar 59 минут назад
Хмм а это другое ?
В доме Байдена обнаружили еще несколько секретных документов
В личном кабинете Байдена тоже нашли документы с грифом "секретно". Он там бывал, когда уже не был вице-президентом
Еще несколько документов обнаружили 20 декабря в доме Байдена в Уилмингтоне (тоже штат Делавэр), и еще один документ - там же 12 января.

Точное количество найденных секретных документов неясно, в СМИ сообщается, что во время январских обысков следователи нашли не менее
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9k
Сол Гудман 4 часа назад
Часть уже успел использовать, вместо туалетной бумаги
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4k
Vlamir 4 часа назад
Не мое! Подкинули!
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7k
perekrestok 5 часов назад
у них там это в порядке вещей! И Трамп И Байден утащили много чего домой. Кстати реально секретные документы никто начальству не отдает в руки и, тем более, на вынос. За каждым секретным документом записан конкретный человек, который реально может сесть если будет утеря. Кстати если Трамп мог с этими документами работать, то у Байдена нашли то, с чем его ранг работать не позволял. Более того там были документы с датами, когда он не был уже вице президентом. Так что ждем развития событий.
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15k
ss 6 часов назад
О!... Видать к Донни была реальная возможность стать президентом.
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8k
Trenzel2003 6 часов назад
И чего Доне не хватало? Был миллиардер, денег куры не клюют. Поперси в президенты. Ну теперь его дермократы скушают.
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610
deGENERat 7 часов назад
Я тоже на горшке читаю, правда не в таком количестве
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18k
Вася 7 часов назад
пойду почитаю
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31k
Ashabad 8 часов назад
Сожрите друг друга!
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14k
Ничоси 8 часов назад
Бред. Накия хранить дома кучу коробок с документами? Всё уже можно было оцифровать, записать на флешку и засунуть её в жопу. Нет, пля. Куча коробок
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13k
Shtoppi 9 часов назад
<<Секретные документы из Белого дома Трамп хранил возле своего унитаза>>
----------
видимо срал он на эти секреты и задницу ими подтирал.
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25k
ПаганецЪ 9 часов назад
(С) Секретные документы из Белого дома Трамп хранил возле своего унитаза (/С)
Видать, время от времени использовал по назначению.
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3k
lekha-fil 10 часов назад
Это какой-то бред сивой кобылы.
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