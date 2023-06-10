<<Секретные документы из Белого дома Трамп хранил возле своего унитаза>>





Трамп напомнил, что он все это открыто перевозил из Белого дома в Мар-А-Лаго после завершения каденции, чему есть масса свидетелей и куча фотографий, одну из которых он выложил и в соцсетях, подтвердил свою позицию, что в коробках не хранились ничего секретного и обратил внимание на одну из опубликованных фотографий "секретных документов":



"Ящик на полу, который был открыт (кто его открыл?), ясно показывает, что это были не «документы», а газеты, личные фотографии и т. д."