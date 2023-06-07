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Пожилой наркокурьер ошибся поворотом и попался пограничникам

Пожилой наркокурьер ошибся поворотом и попался пограничникам

Автор:
07 июня 2023 12:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: GPS-навигатор   Наркокурьер   в мире   неповезло   новости   пенсионер   пограничники   фото   
1348
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60-летний мужчина из Калифорнии следовал по маршруту GPS-навигатора, который он, как позже выяснилось, ввел неправильно. Ошибочный маршрут привел американца к канадской границе.

Поскольку у пожилого мужчины не было при себе паспорта, его направили на дополнительный досмотр, в ходе которого обнаружили в автомобиле 181 кг каннабиса (стоимостью около 43,9 млн руб.) и 600 тыс. американских долларов (48,8 млн руб.). Наркокурьера, естественно, задержали.

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Метки: GPS-навигатор   Наркокурьер   в мире   неповезло   новости   пенсионер   пограничники   фото   
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8  комментариев
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Борис Карабанов Час назад
Я считаю, что в таком возрасте надо запрещать наркокурьерами работать. Уже и реакция не та, и внимание более рассеянное, и зрение не такое острое.
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608
ZeroCross.ru 14 минут назад
от профсоюза комментарии были ?
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9k
Мариус 14 минут назад
Из Калифорнии поехал в Канаду, а нужно было скорее всего в Мексику)))
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75k
Доктор Джонс 57 минут назад
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