Пожилой наркокурьер ошибся поворотом и попался пограничникам

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60-летний мужчина из Калифорнии следовал по маршруту GPS-навигатора, который он, как позже выяснилось, ввел неправильно. Ошибочный маршрут привел американца к канадской границе.
Поскольку у пожилого мужчины не было при себе паспорта, его направили на дополнительный досмотр, в ходе которого обнаружили в автомобиле 181 кг каннабиса (стоимостью около 43,9 млн руб.) и 600 тыс. американских долларов (48,8 млн руб.). Наркокурьера, естественно, задержали.
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