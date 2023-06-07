Пожилой наркокурьер ошибся поворотом и попался пограничникам

Поскольку у пожилого мужчины не было при себе паспорта, его направили на дополнительный досмотр, в ходе которого обнаружили в автомобиле 181 кг каннабиса (стоимостью около 43,9 млн руб.) и 600 тыс. американских долларов (48,8 млн руб.). Наркокурьера, естественно, задержали.