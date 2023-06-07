“Человек-сталь”: как британский изобретатель перевернул вверх дном всю металлургию и вошёл в историю

До него выплавляли сотни фунтов стали в день. После него - сотни тонн в сутки.
Генри Бессемер просто не мог не стать изобретателем. Его отец был уважаемым служащим лондонского монетного двора, а по совместительству - инженером-самоучкой и фантазёром. К 26 годам он нафантазировал (и воплотил в жизнь, что важно), несколько важных изобретений и стал членом Французской академии наук. Так что гены у его сына были что надо. Изобретательские.
И Генри пошёл по стопам отца: занялся механикой и металлургией. В 23 года сделал первое серьёзное “ноу-хау” - игольчатый штамп для почтовых марок. С того момента их нельзя было использовать повторно, казалось бы мелочь, но юноша увеличил доходы британского казначейства на £100000 в год. За это, в 1879-м, его сделали рыцарем. Ну а в следующие пять лет Генри одолел настоящий изобретательский зуд и он “накреативил” новые методы производства краски и масла, усовершенствовал конструкцию железнодорожных вагонов и систему вентиляции шахт.
Он был весьма разносторонним учёным и инженером.
Затем Бессемер переключился на оружие и придумал новый тип снаряда для пушки. Он стабилизировался вращением в полёте и казался Генри очень перспективным, но британское командование посчитало изобретение Бессемера какой-то странной и нелепой игрушкой. Зато им очень заинтересовались французы: они пообещали инженеру финансирование его проекта стабилизируемых снарядов, с одним но - их чугунные литые пушки могли не выдержать такую нагрузку.
С этим надо было что-то делать и Бессемер принял вызов.
Вернувшись в Англию, Генри приступил к работе. Во время одной из плавок учёный обнаружил в печи нерасплавившийся кусок чугуна и увеличил подачу воздуха. Через полчаса ничего не изменилось - перед ним был всё тот же целый кусок чугуна. Он ухватил его шипцами и увидел тонкий слой обезуглероженной стали. Вот вам и изобретение, с этого момента нужно было только отладить процесс.
Во время следующей плавки Бессемер продул воздух через тигель с расплавленным чугуном и чуть было не сгорел. Оказалось, что при продуве выгорает кремний и углерод, и выделяется гигантское количество тепла. Когда Генри пришёл в себя и подостыл, то приладил к тиглю коническую горловину. А потом вообще отказался от печи, ограничился лишь разогревом технического лома в конвертере.
В октябре 1855-го он получил патент на своё изобретение, а в следующем году выступил на заседании Британской ассоциации содействия науки (BAAS). Его доклад назывался «Производство ковкого железа и стали без использования топлива». В начале выступления над Бессемером ухахатывался весь зал, солидные учёные всё никак не могли взять в толк, как это Генри выдумал такую нелепицу. Под конец доклада все притихли и никто уже не смеялся.
Через несколько лет, металлурги по всему миру стали переходить на технологию выплавки Бессемера. Она позволяла производить сталь в сотни раз быстрее и в пять раз дешевле. А Генри вошёл в историю как один из отцов промышленной революции, которая вскоре захлестнула планету.
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