“Человек-сталь”: как британский изобретатель перевернул вверх дном всю металлургию и вошёл в историю

Генри Бессемер просто не мог не стать изобретателем. Его отец был уважаемым служащим лондонского монетного двора, а по совместительству - инженером-самоучкой и фантазёром. К 26 годам он нафантазировал (и воплотил в жизнь, что важно), несколько важных изобретений и стал членом Французской академии наук. Так что гены у его сына были что надо. Изобретательские.

И Генри пошёл по стопам отца: занялся механикой и металлургией. В 23 года сделал первое серьёзное “ноу-хау” - игольчатый штамп для почтовых марок. С того момента их нельзя было использовать повторно, казалось бы мелочь, но юноша увеличил доходы британского казначейства на £100000 в год. За это, в 1879-м, его сделали рыцарем. Ну а в следующие пять лет Генри одолел настоящий изобретательский зуд и он “накреативил” новые методы производства краски и масла, усовершенствовал конструкцию железнодорожных вагонов и систему вентиляции шахт.

Он был весьма разносторонним учёным и инженером.