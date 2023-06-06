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Моника Анна Мария Беллуччи – это популярная во всём мире итальянская модель и, конечно же, звезда голливудского масштаба. Она по праву считается самой красивой и сексуальной женщиной во всём мире. Сегодня в подборке немного ее фотографий, которые надеюсь порадуют вас.
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Метки: актриса модель моника беллуччи
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Но её союз с Тимом Бёртоном, это конечно запредел для меня... Ощущение, что она сбила его машиной, протащила до соседней страны, и теперь вынуждена показываться с ним на публике, чтобы не сесть в тюрьму.
(шутка)