Моника Анна Мария Беллуччи – это популярная во всём мире итальянская модель и, конечно же, звезда голливудского масштаба. Она по праву считается самой красивой и сексуальной женщиной во всём мире. Сегодня в подборке немного ее фотографий, которые надеюсь порадуют вас.