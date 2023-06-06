Пещера Кесем: как жили люди древности

В пещере было найдено много интересных артефактов, причём не только кремниевые орудия, а даже и зубы древних людей.

Поздние слои доказали, что люди жили в пещере ещё примерно 200 тысяч лет назад. Анализ зубов показал, что населявшие пещеру люди были близки к Homo Sapiens, но ряд черт напоминает неандертальцев.

Скорее всего в течение за много тысяч лет в пещере успели пожить представители самых разных культур и видов.



