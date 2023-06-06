Пещера Кесем: как жили люди древности

В Израиле в 2000 году в ходе дорожных работ были повреждены своды никому ранее неизвестной пещеры. Часть её обвалилась, на место обвала приехали учёные и подтвердили, что в ней жили древние люди, покинувшие Африку в числе первых.
В пещере было найдено много интересных артефактов, причём не только кремниевые орудия, а даже и зубы древних людей.
Поздние слои доказали, что люди жили в пещере ещё примерно 200 тысяч лет назад. Анализ зубов показал, что населявшие пещеру люди были близки к Homo Sapiens, но ряд черт напоминает неандертальцев.
Скорее всего в течение за много тысяч лет в пещере успели пожить представители самых разных культур и видов.
Исследование обожжённого грунта и костей показывают, что обитатели пещеры отлично справлялись с огнём, который постоянно горел в жилище. Также стало ясно, что древние люди прекрасно умели сохранять запасы еды в течение долго времени и им не нужно было охотиться каждый день. Они могли сохранить костный мозг внутри костей, что и было источником еды. Продукт сохранялся в оленьих костях, обернутых кожей. Его не было много, но это был источник белковой и высококалорийной пищи, отлично дополняющий растительные продукты.
Скорее всего основным продуктом животного происхождения, были черепахи, чьи панцири нашли во всех слоях пещеры.
Древние жители пещеры, возможно, занимались творчеством: там нашли небольшие разноцветные круглые камешки, чьё практическое назначение пока так и не выяснили. Возможно, они были просто для красоты, или же в них играли маленькие дети.
В пещерах были найдены останки не только копытных животных, но и многочисленные останки птиц: ворон, перепелов, голубей и одного лебедя.
Но примечательно, что на косточках лебединых крыльев нашли следы отделения перьев. Но зачем? Мяса на этих костях нет и нет никакого смысла их ощипывать. После долгих исследований учёные пришли к выводу, что скорее всего красивые белые лебединые перья использовали для украшения одежды и жилища. И велика вероятность, что их также использовали для ритуалов. Этой находкой очень заинтересовались учёные.
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