Тейлор Свифт чуть не подавилась жуком, влетевшим ей в рот во время концерта

Звезда поп-индустрии Тейлор Свифт оказалась в казусной ситуации во время концерта в Чикаго. Выступая на стадионе Soldier Field, артистка так широко раскрывала рот, что проглотила жука. Пришлось остановить концерт, пока певица пыталась избавиться от помехи. Свифт сначала хотела выплюнуть насекомое, но у неё ничего не получилось.