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Тейлор Свифт чуть не подавилась жуком, влетевшим ей в рот во время концерта

Тейлор Свифт чуть не подавилась жуком, влетевшим ей в рот во время концерта

Автор:
06 июня 2023 15:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   видео   жук   насекомые   проглотила жука   тейлор свифт   шоу бизнес   
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Исполнительница предупредила зрителей, чтобы они были осторожными - так и до беды недалеко.

Звезда поп-индустрии Тейлор Свифт оказалась в казусной ситуации во время концерта в Чикаго. Выступая на стадионе Soldier Field, артистка так широко раскрывала рот, что проглотила жука. Пришлось остановить концерт, пока певица пыталась избавиться от помехи. Свифт сначала хотела выплюнуть насекомое, но у неё ничего не получилось.


Курьёзный инцидент развеселил публику, хотя подавиться такой "вкусняшкой" проще простого, особенно если жук достаточно большой.


Шоу Тейлор Свифт в Чикаго состоялось в рамках ее большого гастрольного тура Eras Tour, который стартовал еще в марте.

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Метки: Концерт   видео   жук   насекомые   проглотила жука   тейлор свифт   шоу бизнес   
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4  комментария
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5k
Горожанин Час назад
Молодая ещё. Попривыкнет. Наберётся опыта.
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Pioner76 17 минут назад
Ну хоть не под фонограмму.
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59k
pynh 58 минут назад
надо было глотать
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