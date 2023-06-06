Тейлор Свифт чуть не подавилась жуком, влетевшим ей в рот во время концерта

Исполнительница предупредила зрителей, чтобы они были осторожными - так и до беды недалеко.
Звезда поп-индустрии Тейлор Свифт оказалась в казусной ситуации во время концерта в Чикаго. Выступая на стадионе Soldier Field, артистка так широко раскрывала рот, что проглотила жука. Пришлось остановить концерт, пока певица пыталась избавиться от помехи. Свифт сначала хотела выплюнуть насекомое, но у неё ничего не получилось.
Курьёзный инцидент развеселил публику, хотя подавиться такой "вкусняшкой" проще простого, особенно если жук достаточно большой.
Шоу Тейлор Свифт в Чикаго состоялось в рамках ее большого гастрольного тура Eras Tour, который стартовал еще в марте.
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