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Итальянский рыбак поймал сома-рекордсмена

Итальянский рыбак поймал сома-рекордсмена

Автор:
06 июня 2023 13:15
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Ynews   большая рыба   гигантские сомы   мировой рекорд   огромная рыба   рыбак   рыболов   рыболовство   сом   
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Профессиональный рыбак, член рыболовной команды MADCAT Алессандро Бьянкарди не ожидал, что обычная поклёвка превратится в 43-минутную битву с речным гигантом. По его словам, он в жизни не видел более крупного сома. Ох и пришлось же с ним повозиться!

Этот сом, пойманный в реке По (Италия), может оказаться рекордсменом. Его длина составляет 2,85 м, тогда как предыдущий мировой рекорд — 2,8 м.


Для Алессандро это был обычный день, когда он отправился на рыбалку, но вскоре этот день превратился в мечту заядлого рыболова — свершение, о котором будут еще долго вспоминать, и потрясающий трофей (который в итоге уплыл восвояси, ведь Алессандро спортсмен, а не охотник, и пойманную добычу отпустил).




Рыбина клюнула буквально на второй или третий заброс удочки. Осознав, какой монстр попался ему на крючок, Алессандро, по его словам, впал в панику. Масштабы бедствия открылись ему после того, как сом начал прорываться на поверхность и изо всех сил тащил рыбака из лодки на себя.



Борьба длилась 43 минуты и человек в итоге победил. Алессандро успел измерить лишь длину сома, прежде чем отпустить его.


Конечно, было любопытно, сколько он весит, но я не хотел доставлять этому редкому экземпляру слишком много неприятностей и решил выпустить. Надеюсь, он сможет принести другому рыболову такую же радость, какую принёс мне.




Когда он всплыл в первый раз, я действительно понял, что подцепил громадину, шибанул адреналин, и страх потерять его почти довел меня до паники. Я был один против самого большого сома, которого я когда-либо видел за 23 года.


Вытаскивая гигантского сома на берег, Алессандро чуть не потерял свою лодку и снаряжение. Он выпрыгнул на землю, чтобы попытаться вытащить улов, и быстрое течение чуть не унесло его лодку. Она уже дрейфовала по течению и пришлось отправиться за ней вплавь — как будто тяжёлой схватки с сомом было недостаточно!



Затем Алессандро позвал друзей-рыболовов, чтобы помочь ему измерить сома, так как он был уверен, что рыба была особенной. Конечно же, сом оказался рекордсменом, и Алессандро и его товарищи едва поверили своим глазам, когда измеряли его.



MADCAT заявляет, что этот сом бьёт мировой рекорд Международной ассоциации промыслового рыболовства (IGFA). Он превосходит нынешнего рекордсмена, еще одну рыбу, вытащенную из реки По рыболовом Аттилой Зедели в 2010 году, на целых 40 см.


К сожалению, поскольку Алессандро решил выпустить свой впечатляющий улов, он не будет учитываться в этом рекорде. Тем не менее, он будет претендовать на рекорд IGFS по длине в категории «поймай и отпусти», опередив предыдущего рекордсмена, массивную рыбу, также пойманную в По, на четыре сантиметра.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   большая рыба   гигантские сомы   мировой рекорд   огромная рыба   рыбак   рыболов   рыболовство   сом   
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17  комментариев
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12k
Denissg Час назад
"Официально зарегистрирован пойманный сом массой 306 кг, длиной более 3 м и возрастом около 80 лет" (вики). Это обыкновенный сом.
Еще есть киргизский сом, но они не вырастают больше 0,011 евро. Шутка юмора.
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4k
Владимир Минуту назад
этот сом,наверное помнит,какие на вкус были рабы в Древнем Риме...
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1k
Матвей 8 минут назад
У сома морда лица: Да когда вы уже от меня оть@бётесь!!!
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5k
alex 11 минут назад
а точно не радиоактивный?
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10k
wilddewill 11 минут назад
Пусть другого порадует... Ага, сом такой, да отпустили и ладно. Наколюсь снова на крючек))) мне же не больно, я же тупой, пусть чувак порадуется))))
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1k
Seryi_spb 14 минут назад
В категории "поймай и отпусти" самый большой сом у меня, 10м намеряли, дальше рулетка закончилась. Кто больше?
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59k
Александр Полчаса назад
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18k
MarkovAlexandr Полчаса назад
"опередив предыдущего рекордсмена, массивную рыбу, также пойманную в По, на четыре сантиметра." - может это один и тот же ловится? Надо ему бирку на плавник прицепить.
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2k
vijilante 47 минут назад
Я тоже могу поймать такого сома !
Просто я очень занят.
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9k
Борис Карабанов 51 минуту назад
Подумаешь! У меня побольше срывались!
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1k
ruslan d Час назад
Отличный трофей
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32k
АнтонПолднев Час назад
Автор, разъясните один момент. Когда говорят "профессиональный", это значит, что человек больше ничем не занимается, и этим зарабатывает на жизнь. Когда говорят "профессиональный боксёр/хоккеист/футболист и т.д, это не значит, что он после боя/матча идёт в офис, или на завод гвозди делать. И как же зарабатывает этот "профессиональный рыбак"? Судя по всему рыбу он не продаёт. Мой отец более 20 лет был профессиональным рыбаком. Он работал в рыболовецком флоте. А этот чувачок кто?
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9k
Борис Карабанов Час назад
Каждый год одного и того же тягают и побивают рекорд? Сом скажет, лучше бы я маленьким сдох!
Как там, в "Понедельнике..."?
- Опять на рынок поволочешь? - сильно окая, сказала щука. Я ошарашенно молчал.
- Дай же ты мне покоя, ненасытная! Сколько можно?.. Чуть успокоюсь, приткнусь отдохнуть да подремать ташшит! Я ведь немолодая уже, постарше тебя буду… жабры тоже не в порядке…
Было очень странно смотреть, как она говорит. Совершенно как щука в кукольном театре, она вовсю открывала и закрывала зубастую пасть в неприятном несоответствии с произносимыми звуками. Последнюю фразу она произнесла, судорожно сжав челюсти. И воздух мне вреден, продолжала она.
- Вот подохну, что будешь делать? Все скупость твоя бабья да дурья… Все копишь, а для чего копишь сама не знаешь… На последней реформе-та как погорела, а? То-то! А екатериновками? Сундуки оклеивала! А керенками-та, керенками! Ведь печку топила керенками…
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