Итальянский рыбак поймал сома-рекордсмена

Профессиональный рыбак, член рыболовной команды MADCAT Алессандро Бьянкарди не ожидал, что обычная поклёвка превратится в 43-минутную битву с речным гигантом. По его словам, он в жизни не видел более крупного сома. Ох и пришлось же с ним повозиться!
Этот сом, пойманный в реке По (Италия), может оказаться рекордсменом. Его длина составляет 2,85 м, тогда как предыдущий мировой рекорд — 2,8 м.
Для Алессандро это был обычный день, когда он отправился на рыбалку, но вскоре этот день превратился в мечту заядлого рыболова — свершение, о котором будут еще долго вспоминать, и потрясающий трофей (который в итоге уплыл восвояси, ведь Алессандро спортсмен, а не охотник, и пойманную добычу отпустил).
Рыбина клюнула буквально на второй или третий заброс удочки. Осознав, какой монстр попался ему на крючок, Алессандро, по его словам, впал в панику. Масштабы бедствия открылись ему после того, как сом начал прорываться на поверхность и изо всех сил тащил рыбака из лодки на себя.
Борьба длилась 43 минуты и человек в итоге победил. Алессандро успел измерить лишь длину сома, прежде чем отпустить его.
Конечно, было любопытно, сколько он весит, но я не хотел доставлять этому редкому экземпляру слишком много неприятностей и решил выпустить. Надеюсь, он сможет принести другому рыболову такую же радость, какую принёс мне.
Когда он всплыл в первый раз, я действительно понял, что подцепил громадину, шибанул адреналин, и страх потерять его почти довел меня до паники. Я был один против самого большого сома, которого я когда-либо видел за 23 года.
Вытаскивая гигантского сома на берег, Алессандро чуть не потерял свою лодку и снаряжение. Он выпрыгнул на землю, чтобы попытаться вытащить улов, и быстрое течение чуть не унесло его лодку. Она уже дрейфовала по течению и пришлось отправиться за ней вплавь — как будто тяжёлой схватки с сомом было недостаточно!
Затем Алессандро позвал друзей-рыболовов, чтобы помочь ему измерить сома, так как он был уверен, что рыба была особенной. Конечно же, сом оказался рекордсменом, и Алессандро и его товарищи едва поверили своим глазам, когда измеряли его.
MADCAT заявляет, что этот сом бьёт мировой рекорд Международной ассоциации промыслового рыболовства (IGFA). Он превосходит нынешнего рекордсмена, еще одну рыбу, вытащенную из реки По рыболовом Аттилой Зедели в 2010 году, на целых 40 см.
К сожалению, поскольку Алессандро решил выпустить свой впечатляющий улов, он не будет учитываться в этом рекорде. Тем не менее, он будет претендовать на рекорд IGFS по длине в категории «поймай и отпусти», опередив предыдущего рекордсмена, массивную рыбу, также пойманную в По, на четыре сантиметра.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Еще есть киргизский сом, но они не вырастают больше 0,011 евро. Шутка юмора.
Просто я очень занят.
Я думаю, что зарабатывает он по современной традиции на блоге. Тогда и рекламные контракты появляются. Но в таком случае он профессиональный блогер.
И совершенно необязательным при этом является условие того, что он занимается только этим и что основной доход он получает только от этого. Всё зависит от вида этой профессиональной деятельности, и от требований которые она подразумевает к вовлечённости человека в неё. Т.е. допустим, простой работник магазина или офиса - вполне может быть профессиональным игроком в покер или биллиард и раз в каждые 1-2 месяца ездить на какие-то турниры (подтверждать этим свой профессиональный уровень), но играть при этом исключительно на виртуальные (спортивные) фишки - не получая от этого никакого ощутимого дохода. Это вполне обычная история.
Как там, в "Понедельнике..."?
- Опять на рынок поволочешь? - сильно окая, сказала щука. Я ошарашенно молчал.
- Дай же ты мне покоя, ненасытная! Сколько можно?.. Чуть успокоюсь, приткнусь отдохнуть да подремать ташшит! Я ведь немолодая уже, постарше тебя буду… жабры тоже не в порядке…
Было очень странно смотреть, как она говорит. Совершенно как щука в кукольном театре, она вовсю открывала и закрывала зубастую пасть в неприятном несоответствии с произносимыми звуками. Последнюю фразу она произнесла, судорожно сжав челюсти. И воздух мне вреден, продолжала она.
- Вот подохну, что будешь делать? Все скупость твоя бабья да дурья… Все копишь, а для чего копишь сама не знаешь… На последней реформе-та как погорела, а? То-то! А екатериновками? Сундуки оклеивала! А керенками-та, керенками! Ведь печку топила керенками…