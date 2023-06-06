Итальянский рыбак поймал сома-рекордсмена

Этот сом, пойманный в реке По (Италия), может оказаться рекордсменом. Его длина составляет 2,85 м, тогда как предыдущий мировой рекорд — 2,8 м.

Для Алессандро это был обычный день, когда он отправился на рыбалку, но вскоре этот день превратился в мечту заядлого рыболова — свершение, о котором будут еще долго вспоминать, и потрясающий трофей (который в итоге уплыл восвояси, ведь Алессандро спортсмен, а не охотник, и пойманную добычу отпустил).