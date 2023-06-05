Тучный котик упал с 27-метровой высоты и отделался лёгким испугом

Интересный факт: книга рекордов Гиннеса убрала титул «самая тяжёлая кошка в мире», чтобы предотвратить перекармливание. Среди «рекордсменов» ранее отметились кошка из Австралии по кличке Химми, которая в возрасте 10 лет весила 21,3 кг (1986 г.) и кот из Санта-Фе (штат Нью-Мексико) по кличке Мяу, которой в возрасте 2 лет весил 18 кг (умер в 2012 году).

В Великобритании владельцев домашних животных привлекают к ответственности за жестокое обращение с животными, если у питомцев наблюдается ожирение, опасное для их жизни. В США, где около 55% взрослых кошек имеют избыточный вес из-за ожирения, каждый год 14 октября проводится Национальный день распространения информации о проблемах ожирения среди домашних животных.

Тучные кошки подвержены большему риску рака, диабета, сердечных заболеваний, гипертонии и более быстрой дегенерации суставов. Смертность у тучных кошек в возрасте от 8 до 12 лет по сравнению с худыми кошками выше примерно в три раза. Они также чаще страдают заболеваниями полости рта и мочевыводящих путей, такими как камни в мочевом пузыре.