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Тучный котик упал с 27-метровой высоты и отделался лёгким испугом

Тучный котик упал с 27-метровой высоты и отделался лёгким испугом

Автор:
05 июня 2023 15:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 9 жизней   Ynews   Бангкок   У кошки 9 жизней   животные   кот   кошка упала   падение с высоты   толстый кот   
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Говорят, что у кошек по девять жизней. Толстый кот по кличке Ши Фу, который живёт со своей хозяйкой в Бангкоке, одну свою жизнь недавно потратил, и весьма удачно. Во-первых, восемь ещё осталось, во-вторых, упав с большой высоты, он умудрился попасть чётко в заднее стекло стоявшего внизу автомобиля, разбить его и не получить ни одного перелома!

Кот Ши Фу весит 9 кг, это считается для кошек избыточным весом. Он упал с высоты 27 метров, свалившись с балкона 6 этажа (если брать высоту этажа по 3—3,5 м, то выйдет 8-й или 9-й этаж по нашему).


Хозяйка кота плакала на месте происшествия и объясняла, что забыла закрыть балконную дверь. Она была оштрафована — но лишь потому, что в этом жилом комплексе животных держать запрещено.


Кота срочно доставили к ветеринару. У него нашли несколько ушибов, два сломанных когтя и нос, опухший в результате столкновения со стеклом, но никаких опасных для жизни травм. И это несмотря на то, что он своей тушкой пробил заднее стекло автомобиля!


Владелец красного MG Апиват Тойотака был, конечно, очень расстроен по поводу того, что заднее стекло машины разбито вдребезги. Однако сказал, что сам любит кошек, понимает, что кошки — существа непредсказуемые и это была случайность. Он позвонил в страховую компанию, которая должна возместить ущерб.


«Кота перевезли в другое место. Пожалуйста, не ругайте сильно его хозяйку. За кошками сложно ухаживать, и всё произошло случайно. Хозяйка кота усвоила урок и пытается помочь своему питомцу похудеть», — сказал он.


Интересный факт: книга рекордов Гиннеса убрала титул «самая тяжёлая кошка в мире», чтобы предотвратить перекармливание. Среди «рекордсменов» ранее отметились кошка из Австралии по кличке Химми, которая в возрасте 10 лет весила 21,3 кг (1986 г.) и кот из Санта-Фе (штат Нью-Мексико) по кличке Мяу, которой в возрасте 2 лет весил 18 кг (умер в 2012 году).


В Великобритании владельцев домашних животных привлекают к ответственности за жестокое обращение с животными, если у питомцев наблюдается ожирение, опасное для их жизни. В США, где около 55% взрослых кошек имеют избыточный вес из-за ожирения, каждый год 14 октября проводится Национальный день распространения информации о проблемах ожирения среди домашних животных.


Тучные кошки подвержены большему риску рака, диабета, сердечных заболеваний, гипертонии и более быстрой дегенерации суставов. Смертность у тучных кошек в возрасте от 8 до 12 лет по сравнению с худыми кошками выше примерно в три раза. Они также чаще страдают заболеваниями полости рта и мочевыводящих путей, такими как камни в мочевом пузыре.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 9 жизней   Ynews   Бангкок   У кошки 9 жизней   животные   кот   кошка упала   падение с высоты   толстый кот   
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2  комментария
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Наблюдатель 2 часа назад
Со страха даже обделаться не успел, кишечник полон какашек)))
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dogz 24 минуты назад
Видимо котяра пьяный был, поэтому и без последствий!
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