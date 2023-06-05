Как живут в Польше: колоритные кадры из жизни поляков

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В других странах жизнь течёт своим чередом. Но во многом все люди похожи друг на друга, с тем же укладом жизни и желанием расслабиться. Давайте посмотрим, как и чем живут люди в Польше. Там много курьёзных ситуаций!
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А вы бывали в Польше?
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