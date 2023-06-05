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Как живут в Польше: колоритные кадры из жизни поляков

Как живут в Польше: колоритные кадры из жизни поляков

Автор:
05 июня 2023 13:53
Метки: Польша   в Польше   особенности жизни   поляки   приколы из польши   путешествия   страноведение   
2508
15

В других странах жизнь течёт своим чередом. Но во многом все люди похожи друг на друга, с тем же укладом жизни и желанием расслабиться. Давайте посмотрим, как и чем живут люди в Польше. Там много курьёзных ситуаций!

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А вы бывали в Польше?

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Метки: Польша   в Польше   особенности жизни   поляки   приколы из польши   путешествия   страноведение   
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14  комментариев
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6k
CruelAsm Час назад
7. Хрен ты угадал. Под фотографией написано "Образ матери Божьей посетил заключённых в такой-то тюрьме".
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411
устал я от вас 2 минуты назад
Это всё мило но они должны жить между воронками от ядерных взрывов.
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29k
Aqueronte 46 минут назад
А сколько поляков примкнуло в ряды хохлорейха и сколько уже удобряет земли Артёмовска?
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8k
Владимир Час назад
Ну, вроде ничего не нарушено... Или всё же нарушено?
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5k
Вадим Игнатьев Час назад
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
В Польше особо смотреть не на что. А вот Чехия! Вот там есть на что посмотреть.
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3k
Диагноз 2 часа назад
Комментарий к фото
Это родственник со Львова приехал...
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75k
Доктор Джонс 2 часа назад
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
А что не так с градирней?
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160
Biero Борис Карабанов Час назад
Например, то, что хотель в промзоне - не самый лучший выбор.
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