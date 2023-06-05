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14 диковинных царь-балконов в обычных домах

14 диковинных царь-балконов в обычных домах

Автор:
05 июня 2023 11:21
Сообщество : Юмор
Метки: балконы   жилплощадь   интересно   смешно   фото   царь-балкон   
1918
15

Мой дом - моя крепость! Такое выражение используют герои нашей подборки, прикасаясь к лухари жизни с помощью новаторских идей. Их крепость дополняют безумные балконы, которых не должно существовать в природе.

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Метки: балконы   жилплощадь   интересно   смешно   фото   царь-балкон   
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413
Максим Химки 43 минуты назад
Баян баянов.
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2k
iv-kolosov2012 19 минут назад
ТС на юга сгоняй РСО -Алания Дагестан и т.д и т.п там таких балконов считать устанешь)))
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17k
Nikita Полчаса назад
Пункт 1 и сразу успех! "1. И плевать, что здание не предусматривает балкон"
... И плевать, что здание историческое.
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4k
Денис Час назад
Посадить дерево.
Вырастить сына.
Пристроить дом.
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