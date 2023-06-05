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Нейросеть показала альтернативную историю боевых роботов

Нейросеть показала альтернативную историю боевых роботов

Автор:
05 июня 2023 09:40
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Midjourney   Нейросеть   забавно   роботы   фантазия   фото   
1736
16

Пользователь социальной сети Reddit с ником DuncanAndFriends использовал популярную нейросеть Midjourney, чтобы проиллюстрировать, как выглядели бы боевые роботы, если бы электричество не получило развития и прогресс пошел по пути применения машин, работающих на пару и с помощью заводных механизмов.

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Метки: Midjourney   Нейросеть   забавно   роботы   фантазия   фото   
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4  комментария
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18k
MarkovAlexandr 2 часа назад
Эта нейросеть терминатора не создаст. Ну и отлично!
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7k
Компьютер DELL с монитором 13 минут назад
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1k
Rom 19 минут назад
Это уже сотни раз иллюстрировали. И да, если ЭЛЕКТРИЧЕСТВО не получило развития, почему тут у всех роботов ФАРЫ?? Либо сеть эта тупая, либо кто то еще тут.
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30
Иван Чернов 24 минуты назад
Не зашло
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