Нейросеть показала альтернативную историю боевых роботов

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Пользователь социальной сети Reddit с ником DuncanAndFriends использовал популярную нейросеть Midjourney, чтобы проиллюстрировать, как выглядели бы боевые роботы, если бы электричество не получило развития и прогресс пошел по пути применения машин, работающих на пару и с помощью заводных механизмов.
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