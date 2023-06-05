Мужчина помолился, перекрестился, а затем украл сумку с деньгами у прихожанки в храме

«Полицейские задержали ранее судимого 56-летнего бездомного мужчину, который 30 мая украл у прихожанки в церкви на Блюхера сумку с личными вещами. Подозреваемый помещен под стражу, против него силовики возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.





Свердловчанка сообщила полицейским, что свою сумку она оставила на скамье внутри церкви. Через некоторое время она заметила, что сумка исчезла. Тем же вечером женщина позвонила в банк, чтобы заблокировать банковские карты, однако сотрудник ей сообщил, что с ее счета уже несколько раз списали деньги. «Сразу же после кражи похититель отоварился в магазине по чужой карте на сумму около двух тысяч рублей», — пояснили в полиции.