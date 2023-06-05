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Мужчина помолился, перекрестился, а затем украл сумку с деньгами у прихожанки в храме

Мужчина помолился, перекрестился, а затем украл сумку с деньгами у прихожанки в храме

Автор:
05 июня 2023 09:00
Сообщество : Криминал
Метки: видео   вор   кража   сумка с деньгами   фото   храм   
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В Екатеринбурге ранее судимый 56-летний бездомный мужчина зашел в церковь на Блюхера, помолился и перекрестился, а затем украл сумку с деньгами, телефоном и банковскими картами у одной из прихожанок. Полицейские задержали вора и возбудили против него уголовное дело.

«Полицейские задержали ранее судимого 56-летнего бездомного мужчину, который 30 мая украл у прихожанки в церкви на Блюхера сумку с личными вещами. Подозреваемый помещен под стражу, против него силовики возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.


Свердловчанка сообщила полицейским, что свою сумку она оставила на скамье внутри церкви. Через некоторое время она заметила, что сумка исчезла. Тем же вечером женщина позвонила в банк, чтобы заблокировать банковские карты, однако сотрудник ей сообщил, что с ее счета уже несколько раз списали деньги. «Сразу же после кражи похититель отоварился в магазине по чужой карте на сумму около двух тысяч рублей», — пояснили в полиции.


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Метки: видео   вор   кража   сумка с деньгами   фото   храм   
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12  комментариев
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15k
ss 2 часа назад
Неправильно сделал. Нужно было сначала украсть, а потом помолиться "во искупление".
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50k
Войнов 4 минуты назад
А как он деньги снял? Судя по всему, у тетки пин на карте был написан, чтобы не забыть.
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1k
SmartCat101 15 минут назад
вы или крестик снимите или трусы наденьте
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67
Андрей Кузнецов Полчаса назад
Не греша, не спокаешься; не спокаявшись, не помолишься; не молясь, не спасешься.
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5k
Рыжая борода Час назад
Вся суть расписанных куполами и крестами сидельцев...
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13k
Shtoppi 2 часа назад
попросил благословения и сразу на дело.
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