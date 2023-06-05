Бесплатная еда и помощь бедным: что такое фудшеринг, и как он помогает немцам спасать природу



Однако и третий пункт вполне реален. По крайней мере, в Германии, где сейчас набирает популярность новое и очень необычное движение фудшеринга. Его суть в "спасении" продуктов и совершенствовании нашего мира.

И тут следует сделать ремарку: речь идет не о помощи бедным, не о многодетных семьях и даже не о бездомных, нет. Это движение сконцентрировано на спасении еды. Да, и ее надо иногда спасать от мусорок, чем представители фудшеринга и занимаются.



Все дело в том, что законы той же Германии довольно суровы, поэтому часто еще хорошие продукты подлежат выбрасыванию. Ведь по статистике на 1 жителя Европы в год выбрасывается около 100 тонн продуктов. Только вдумайтесь в эту цифру!

И проблема не в том, что продукты что-то там загрязняют, нет. Это просто вопрос экологии: чтобы вырастить зерно, мы тратим чистую воду. Чтобы сделать колбасу — "режем" свинью, которую кормим зерном и поим водой. В итоге получается, что огромное количество ресурсов просто выбрасывается в никуда. И с этим немцы решили бороться.



Они что, едят просрочку?

Конечно, нет. Копаются в мусорных баках и достают неликвид фриганы — люди, принципиально не покупающие продуктов. Это совсем разные вещи.

Впрочем, отчасти слова о просрочке верны. Только вот забирают фудсейверы (спасатели еды) только продукты с подходящим сроком годности. Но это — только 20% от всей той еды, что они забирают. Что же остальное?