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Бесплатная еда и помощь бедным: что такое фудшеринг, и как он помогает немцам спасать природу

Бесплатная еда и помощь бедным: что такое фудшеринг, и как он помогает немцам спасать природу

Автор:
05 июня 2023 08:33
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Бесплатная еда   Германия   Еда   в мире   помощь   помощь бедным   фото   фудшеринг   
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Наверное, в молодости все мы мечтали зарабатывать много, любить страстно и получать продукты бесплатно. Выполнимыми из этого списка оказались лишь первые два пункта, и то не для всех.


Однако и третий пункт вполне реален. По крайней мере, в Германии, где сейчас набирает популярность новое и очень необычное движение фудшеринга. Его суть в "спасении" продуктов и совершенствовании нашего мира.

И тут следует сделать ремарку: речь идет не о помощи бедным, не о многодетных семьях и даже не о бездомных, нет. Это движение сконцентрировано на спасении еды. Да, и ее надо иногда спасать от мусорок, чем представители фудшеринга и занимаются.


Все дело в том, что законы той же Германии довольно суровы, поэтому часто еще хорошие продукты подлежат выбрасыванию. Ведь по статистике на 1 жителя Европы в год выбрасывается около 100 тонн продуктов. Только вдумайтесь в эту цифру!

И проблема не в том, что продукты что-то там загрязняют, нет. Это просто вопрос экологии: чтобы вырастить зерно, мы тратим чистую воду. Чтобы сделать колбасу — "режем" свинью, которую кормим зерном и поим водой. В итоге получается, что огромное количество ресурсов просто выбрасывается в никуда. И с этим немцы решили бороться.


Они что, едят просрочку?

Конечно, нет. Копаются в мусорных баках и достают неликвид фриганы — люди, принципиально не покупающие продуктов. Это совсем разные вещи.

Впрочем, отчасти слова о просрочке верны. Только вот забирают фудсейверы (спасатели еды) только продукты с подходящим сроком годности. Но это — только 20% от всей той еды, что они забирают. Что же остальное?

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Во-первых, по европейским нормам в случае отключения электричества больше, чем на 20 минут, вся продукция из холодильников должна утилизироваться. Это их понятие санитарии, они имеют на него право. Только вот в герметичном холодильнике за 20 минут еде объективно ничего не будет. Она и идет фудсейверам.

Участвуют в этом и столовые с ресторанами. Так, приготовив слишком много порций еды, они не могут продать ее на следующий день. Не хотят они ее и выкидывать — она вновь идет спасителям. Пекарни и кондитерские тоже ежедневно передают около 25 килограммов хлеба и пирогов на спасение. Каждый! И даже отели с системой шведского стола порой передают нетронутые пироги и нарезку на благое дело, ведь по нормативам выложить это второй раз нельзя.

Вот и получается, что на каждого фудсейвера выходит по 10, а то и больше килограммов еды за раз. Бывает, конечно, и меньше, но довольно редко. И все это могло бы пойти на помойку.


Куда же девают продукты?

И тут возникает вопрос: а куда столько еды? Ведь некоторые люди занимаются фудшерингом каждый день. Куда же все эти авоськи с едой девать?

Условно говоря, это не регламентировано. Главное — продукты нельзя продавать или выкидывать. Дальше — забота человека. И, конечно, многие берут еду себе и своим семьям, потом друзьям и даже соседям. Так, читая блоги некоторых русских эмигрантов, можно увидеть, что они покупают только кофе и чай со сливками. Остальное — получают бесплатное.

Но бывают ситуации, когда еды, ну, слишком много. Настолько много, что раздать ее друзьям уже не выходит. Тогда фудсейверы идут в "ночлежки", социальные столовые и приюты. Там они делятся с нуждающимися едой, которая тем действительно необходима. Некоторые даже берут "шефство" над малообеспеченными семьями или молодыми студентами, которые пока в силу возраста не могут тратить много денег на еду или какие-то деликатесы (а отдают, в том числе, и их). Так, спасая еду, это движение может спасти еще и людей, экономя им деньги.


А как же туда попасть?

Впрочем, стать фудсейвером непросто. Нельзя просто заявиться в магазин и попросить еды. Надо предварительно зарегистрироваться на сайте, пройти обучение, а уже потом доказать свои знания тестом. В дальнейшем можно искать на карте места и описание условия отдачи продуктов, куда можно наведаться.

Впрочем, постепенно движение разрастается, проникая в другие страны, помимо Германии. И в каждой стране к нему свое, очень индивидуальное, отношение.


А есть такое движение в России?

Конечно, есть. Но тут все значительно проще и сложнее одновременно. Другие законы, другие люди, другая ментальность. В большинстве случаев в Российском фудшеринге идет явный перекос именно в сторону многодетных и бедных. Нередко считается зазорным до отвала забить свой холодильник продуктами — кто-то же действительно голодает.


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Метки: Бесплатная еда   Германия   Еда   в мире   помощь   помощь бедным   фото   фудшеринг   
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7  комментариев
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35k
Fat boy slim is * in a heaven 46 минут назад
Не бомжи, а "фудсейверы". Ясненько
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1k
ruslan d 6 минут назад
Хорошая идея , в Берлине видел
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18k
сеньор Леонсио Полчаса назад
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13k
Djeff Час назад
"Ведь по статистике на 1 жителя Европы в год выбрасывается около 100 тонн продуктов."
У автора с математикой всё нормально или просто "очепятка"?
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Deiz

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