«Я сделала это, потому что хотела попробовать»: 23-летняя жительница Южной Кореи убила случайную знакомую из чистого любопытства

Она увлекалась книгами и сериалами на криминальную тему. А потом решила попробовать всё это в реальной жизни.
Есть такой корейский фильм ужасов «Поезд в Пусан». Там про вирус, зомби и страдальцев, которые ехали в электричке и попали в «замес». Примерно в такую же историю влетела 20-летняя девушка из Южной Кореи и тоже из Пусана, только без всяких зомби и вирусов - ей просто чудовищно не повезло.
В приложении для обучения, она познакомилась с 23-летней Чон Ю Чжон, их встреча и закончилась убийством. Позже выяснилось, что эта Чон не на шутку увлекалась документалками про маньяков и убийства, фанатела от книг и телешоу на тему преступлений. Читала/смотрела, а потом решила воплотить это в реальности с первым же попавшимся человеком. Им и оказалась 20-летняя девчушка. Причём Чон, как заправский преступник, ещё и попыталась «замести следы». Но безуспешно.
Чон быстро вычислили и поволокли на допрос. Свой поступок она объяснила так:
Я сделала это, потому что хотела убить.
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Сейчас ей предъявлено обвинение в убийстве, в ближайшее время будет суд.
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PS
А если серьезно, документалки тут непричем. Это как с играми: Поиграл и захотел закидать машину коктейлями молотова, или поиграл в кс и стал террористом?
Если человек больной, дегенерат, имбецил - фильмы/игры тут не при чем.
Но... не сложилось, видно.