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«Я сделала это, потому что хотела попробовать»: 23-летняя жительница Южной Кореи убила случайную знакомую из чистого любопытства

«Я сделала это, потому что хотела попробовать»: 23-летняя жительница Южной Кореи убила случайную знакомую из чистого любопытства

Автор:
04 июня 2023 19:43
Сообщество : Криминал
Метки: Пусан   Южная Корея   знакомая   любопытство   поклонница   преступления   убийство   
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Она увлекалась книгами и сериалами на криминальную тему. А потом решила попробовать всё это в реальной жизни.

Есть такой корейский фильм ужасов «Поезд в Пусан». Там про вирус, зомби и страдальцев, которые ехали в электричке и попали в «замес». Примерно в такую же историю влетела 20-летняя девушка из Южной Кореи и тоже из Пусана, только без всяких зомби и вирусов - ей просто чудовищно не повезло.

В приложении для обучения, она познакомилась с 23-летней Чон Ю Чжон, их встреча и закончилась убийством. Позже выяснилось, что эта Чон не на шутку увлекалась документалками про маньяков и убийства, фанатела от книг и телешоу на тему преступлений. Читала/смотрела, а потом решила воплотить это в реальности с первым же попавшимся человеком. Им и оказалась 20-летняя девчушка. Причём Чон, как заправский преступник, ещё и попыталась «замести следы». Но безуспешно.

Чон быстро вычислили и поволокли на допрос. Свой поступок она объяснила так:

Я сделала это, потому что хотела убить.

Сейчас ей предъявлено обвинение в убийстве, в ближайшее время будет суд.

Источник:

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Метки: Пусан   Южная Корея   знакомая   любопытство   поклонница   преступления   убийство   
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14  комментариев
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19k
Александр Час назад
"Тварь я дрожащая или право имею?"
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Алексей Полчаса назад
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Алексей Полчаса назад
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ACU900 Полчаса назад
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2k
Артур Котовой 36 минут назад
Люди которые интересуются такими темами:
PS
А если серьезно, документалки тут непричем. Это как с играми: Поиграл и захотел закидать машину коктейлями молотова, или поиграл в кс и стал террористом?
Если человек больной, дегенерат, имбецил - фильмы/игры тут не при чем.
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На_ник 41 минуту назад
Сегодня с бухгалтером в ЖЭКе погавкался. Завтра попробую указанный способ...
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5k
Alexander 54 минуты назад
В 90-е так же романтизировали бандитов и проституток, сколько жизней было погублено.
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Сергей Дусаков 58 минут назад
В Северной Корее такой фигни нет. sarcasm
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64k
doker 2 часа назад
А могла бы палачом пойти работать.

Но... не сложилось, видно.
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10k
Бритва 2 часа назад
срочно запретить все документалки, книги, телешоу!
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August

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