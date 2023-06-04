«Я сделала это, потому что хотела попробовать»: 23-летняя жительница Южной Кореи убила случайную знакомую из чистого любопытства

Есть такой корейский фильм ужасов «Поезд в Пусан». Там про вирус, зомби и страдальцев, которые ехали в электричке и попали в «замес». Примерно в такую же историю влетела 20-летняя девушка из Южной Кореи и тоже из Пусана, только без всяких зомби и вирусов - ей просто чудовищно не повезло.

В приложении для обучения, она познакомилась с 23-летней Чон Ю Чжон, их встреча и закончилась убийством. Позже выяснилось, что эта Чон не на шутку увлекалась документалками про маньяков и убийства, фанатела от книг и телешоу на тему преступлений. Читала/смотрела, а потом решила воплотить это в реальности с первым же попавшимся человеком. Им и оказалась 20-летняя девчушка. Причём Чон, как заправский преступник, ещё и попыталась «замести следы». Но безуспешно.