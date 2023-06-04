Щенок хотел поделиться хлебом со своими спасателями

Когда человек находится в тяжелой ситуации, он часто сосредоточен только на своих трудностях, на том, как решить проблему. Иногда он даже забывает о благодарности тем, кто пытается ему помочь. Совсем не такое поведение продемонстрировал этот маленький щенок.
Этот малыш был найден командой спасателей на обочине дороги. Когда люди обнаружили его, он был в запущенном состоянии и ослаблен, но вот что он сделал, увидев, что ему пришли на помощь? Щенок схватил кусок хлеба, который, видимо, ему дал кто-то из прохожих, и понес его людям, чтобы поделиться с ними. Он изо всех сил вилял хвостом и демонстрировал дружелюбие и свою благодарность людям.
Спасатели были тронуты такой реакцией щенка. Малыша, которого назвали Ганнар, отвезли в ветеринарную клинику. К счастью, обследование не выявило у него серьезных заболеваний, требовались лишь некоторые гигиенические процедуры. Щенка привели в порядок, и очень скоро его забрали в новую семью.
Ганнар подрос и стал красивой ухоженной собакой. Хозяев он постоянно удивляет своей сообразительностью, они говорят, что Ганнар - очень умная собака. А на видео остался запечатленным момент, где этот малыш так самоотверженно делится своей едой с людьми, пришедшими ему на помощь.
Источник:
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И такие комменты всегда под видео, где люди помогли(!) животным или спасли.
Не заслуживаешь? Хуже животного? Так за себя и говори. Или ты про людей, что на видео?
И такие слюни всегда плюсуются. А я, как водится, уйду в минуса. )
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого. Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте в личных сообщениях свои контакты. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5161 1612 0238 7969
Заранее Вам большое человеческое спасибо...