Щенок хотел поделиться хлебом со своими спасателями

Этот малыш был найден командой спасателей на обочине дороги. Когда люди обнаружили его, он был в запущенном состоянии и ослаблен, но вот что он сделал, увидев, что ему пришли на помощь? Щенок схватил кусок хлеба, который, видимо, ему дал кто-то из прохожих, и понес его людям, чтобы поделиться с ними. Он изо всех сил вилял хвостом и демонстрировал дружелюбие и свою благодарность людям.

Спасатели были тронуты такой реакцией щенка. Малыша, которого назвали Ганнар, отвезли в ветеринарную клинику. К счастью, обследование не выявило у него серьезных заболеваний, требовались лишь некоторые гигиенические процедуры. Щенка привели в порядок, и очень скоро его забрали в новую семью.