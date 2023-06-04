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Щенок хотел поделиться хлебом со своими спасателями

Щенок хотел поделиться хлебом со своими спасателями

Автор:
04 июня 2023 16:15
Сообщество : Животные
Метки: животные   помощь   собаки   спасение   
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Когда человек находится в тяжелой ситуации, он часто сосредоточен только на своих трудностях, на том, как решить проблему. Иногда он даже забывает о благодарности тем, кто пытается ему помочь. Совсем не такое поведение продемонстрировал этот маленький щенок.

Этот малыш был найден командой спасателей на обочине дороги. Когда люди обнаружили его, он был в запущенном состоянии и ослаблен, но вот что он сделал, увидев, что ему пришли на помощь? Щенок схватил кусок хлеба, который, видимо, ему дал кто-то из прохожих, и понес его людям, чтобы поделиться с ними. Он изо всех сил вилял хвостом и демонстрировал дружелюбие и свою благодарность людям.

 

Спасатели были тронуты такой реакцией щенка. Малыша, которого назвали Ганнар, отвезли в ветеринарную клинику. К счастью, обследование не выявило у него серьезных заболеваний, требовались лишь некоторые гигиенические процедуры. Щенка привели в порядок, и очень скоро его забрали в новую семью.


Ганнар подрос и стал красивой ухоженной собакой. Хозяев он постоянно удивляет своей сообразительностью, они говорят, что Ганнар - очень умная собака. А на видео остался запечатленным момент, где этот малыш так самоотверженно делится своей едой с людьми, пришедшими ему на помощь.


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Метки: животные   помощь   собаки   спасение   
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18  комментариев
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
Мы не заслуживаем собак!
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15k
info-kozirev 10 минут назад
Плять,собаки человечнее людей.
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−5
esomolov 17 минут назад
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде...

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого. Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте в личных сообщениях свои контакты. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5161 1612 0238 7969

Заранее Вам большое человеческое спасибо...
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−4
Евгений Трапезников Полчаса назад
Миляга какой...
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38
Андрей Ши 56 минут назад
А мы вот еще одного [мат] подобрали, на передержке сейчас после прививок) третьим будет)
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58
София Час назад
До слёз !
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5k
Горожанин 2 часа назад
Госьподи, весь дрожжит от добра и счастья. Маленькие - сама доброта Вселенной.
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3k
Дмитрий 2 часа назад
Повезло щенку. Его нашли и надеюсь он попал к хорошим людям.
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