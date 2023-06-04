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Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета.
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При чём моё фото ничем не отличается от фото от тех, которые выложены в посте.
Вот странные вы люди. Что у вас за порода такая двуличная - одно и то же цените по разному?