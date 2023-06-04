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Фотоподборка

Фотоподборка

Автор:
04 июня 2023 00:16
Метки: интересно   подборка   фото   
462
40

Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета.

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Метки: интересно   подборка   фото   
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4  комментария
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192
Звёздный князь 5 часов назад
Кроме последнего фото, ничего прикольного. С тем же успехом могу предоставить фото из личного архива (как так настолько чётким оказался попугай в полёте?):

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192
Звёздный князь Алексей 4 минуты назад
Ну, конечно! Как "дизы" лепить, так это пожалуйста! А как "лайк" поставить - да нахрен нужно?
При чём моё фото ничем не отличается от фото от тех, которые выложены в посте.
Вот странные вы люди. Что у вас за порода такая двуличная - одно и то же цените по разному?
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6k
salim777 6 часов назад
Шикарно! Спасибо.
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