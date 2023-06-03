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Сколько стоят сейчас овощи в Германии: смотрим и сравниваем с ценами в России

Сколько стоят сейчас овощи в Германии: смотрим и сравниваем с ценами в России

Автор:
03 июня 2023 11:16
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Еда   Россия   гкрмания   овощи   сколько стоит   сравнение   цена   
963
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Пойдёмте в супермаркет и проверим, приценившись к овощам в первые дни лета.

А заодно у вас будет возможность сравнить с теми ценами, которые вы видите в своих «Пятёрочках», «Магнитах», «Перекрестках» и «Азбуках Вкуса».

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Начнем с молодой картошки.

1,99 евро за упаковку в один килограмм (170 руб.) или 3,49 евро за упаковку 2,5 кг (425 руб.)

Лук-лучок тоже 1,99 евро (170 руб.) за сетку 750 г из трёх больших луковиц или за 1 кг обычного лука привычного размера.

Зеленый лук — 0,59 евро за пучок (52 рубля)

Капуста — 1,49 евро/кг или 130 рублей.

Огурцы по 49 центов (44 рубля)

Короткие салатные огурчики дороже — 1,79 евро за 250 грамм. Это 155 рублей.

Помидоры имеют очень большой разбег цен.

От 2,5 до 3,5 евро за 1 килограмм обычных крупных тепличных (220-310 рублей)

Черри — от 2 до 3 евро за упаковки 250-300 грамм. Это от 170 до 260 рублей.

Редиска — 0,59 евро за пучок. Это 52 рубля.

Молодая морковь — 2,29 евро или 200 рублей.


Баклажаны — тоже 2,29 евро или 200 рублей.

Цуккини и кабачки — 1,99 евро (170 рублей)

Шампиньоны — такая же цена в 1,99 евро или 170 рублей.

Как вам немецкие цены? Дорого или терпимо?


Пишите в комментариях, какие цены в вашем городе на те же овощи.

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Метки: Еда   Россия   гкрмания   овощи   сколько стоит   сравнение   цена   
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6  комментариев
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19k
Александр Полчаса назад
Сестра живёт в Италии, цена на пачку фарша не поменялась, только вот вес пачки стал меньше в два раза
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−19
ekmtpba891@iconsgen.com 4 минуты назад
ви доход сравните в пут лерстане и там ...
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13k
Shtoppi Полчаса назад
и в чем полезная нагрузка этого поста?
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37k
Александр 39 минут назад
Не сильно то и дороже наших цен, лук даже дешевле.. А зп несравнимы...
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5k
satra 44 минуты назад
Скажем так, сопоставимо.
Давайте ещё бакалею и химию. Ну и мясо с рыбой.
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