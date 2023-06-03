Сколько стоят сейчас овощи в Германии: смотрим и сравниваем с ценами в России

Пойдёмте в супермаркет и проверим, приценившись к овощам в первые дни лета.
А заодно у вас будет возможность сравнить с теми ценами, которые вы видите в своих «Пятёрочках», «Магнитах», «Перекрестках» и «Азбуках Вкуса».
Начнем с молодой картошки.
1,99 евро за упаковку в один килограмм (170 руб.) или 3,49 евро за упаковку 2,5 кг (425 руб.)
Лук-лучок тоже 1,99 евро (170 руб.) за сетку 750 г из трёх больших луковиц или за 1 кг обычного лука привычного размера.
Зеленый лук — 0,59 евро за пучок (52 рубля)
Капуста — 1,49 евро/кг или 130 рублей.
Огурцы по 49 центов (44 рубля)
Короткие салатные огурчики дороже — 1,79 евро за 250 грамм. Это 155 рублей.
Помидоры имеют очень большой разбег цен.
От 2,5 до 3,5 евро за 1 килограмм обычных крупных тепличных (220-310 рублей)
Черри — от 2 до 3 евро за упаковки 250-300 грамм. Это от 170 до 260 рублей.
Редиска — 0,59 евро за пучок. Это 52 рубля.
Молодая морковь — 2,29 евро или 200 рублей.
Баклажаны — тоже 2,29 евро или 200 рублей.
Цуккини и кабачки — 1,99 евро (170 рублей)
Шампиньоны — такая же цена в 1,99 евро или 170 рублей.
Как вам немецкие цены? Дорого или терпимо?
Пишите в комментариях, какие цены в вашем городе на те же овощи.
Источник:
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Давайте ещё бакалею и химию. Ну и мясо с рыбой.