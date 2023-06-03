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Никакой голой "ж": в Канаде выпустили специальные джинсы для работяг

Никакой голой "ж": в Канаде выпустили специальные джинсы для работяг

Автор:
03 июня 2023 11:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Canac   видео   джинсы   дизайн   одежда   работяги   
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У тех, кто носит джинсы и вынужден нагибаться, иногда оголяется часть ягодиц. Теперь этому беспределу придёт конец! В Канаде появилась новая модель популярных штанов специально для работяг.

Магазин Canac представил надёжные штаны, которые защитят тылы от нескромных взглядов. Даже наклоняясь и приседая, мужской филей остаётся закрытым. Никакого случайного оголения и защита окружающих от дискомфортного зрелища!


Работать над моделью Dignity Denim Canac начал вместе со строительной компанией LG2. Именно строители подсказали вариант решения проблемы, предложив сделать на поясе волнообразную деталь, а уж дизайнерам оставалось воплотить задумку в жизнь.






Где-то напряглись немецкие домохозяйки: что если все сантехники переоденутся в такие штаны?

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Метки: Canac   видео   джинсы   дизайн   одежда   работяги   
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8  комментариев
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157
Миха Час назад
Это же декольте. Что такого-то?)
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339
grigorenko vladislav 59 секунд назад
В Канаде, похоже, остаётся неразрешимой загадкой, как такое может быть: обычные мужики, в обычных штанах, и жопой не сверкают?
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19k
speaktr-st 5 минут назад
Наконец-то годные дизайнерские решения!
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9k
Борис Карабанов Час назад
Обычные помочи не катят? А ещё лучше - комбинезон.
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