Никакой голой "ж": в Канаде выпустили специальные джинсы для работяг

У тех, кто носит джинсы и вынужден нагибаться, иногда оголяется часть ягодиц. Теперь этому беспределу придёт конец! В Канаде появилась новая модель популярных штанов специально для работяг.
Магазин Canac представил надёжные штаны, которые защитят тылы от нескромных взглядов. Даже наклоняясь и приседая, мужской филей остаётся закрытым. Никакого случайного оголения и защита окружающих от дискомфортного зрелища!
Работать над моделью Dignity Denim Canac начал вместе со строительной компанией LG2. Именно строители подсказали вариант решения проблемы, предложив сделать на поясе волнообразную деталь, а уж дизайнерам оставалось воплотить задумку в жизнь.
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Где-то напряглись немецкие домохозяйки: что если все сантехники переоденутся в такие штаны?
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Комбез снимается легко, если не терпеть до последнего момента.