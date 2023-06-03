FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1005 постов • 253 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
В США заснувший в контейнере мужчина оказался в мусоровозе, попал под пресс и выжил

В США заснувший в контейнере мужчина оказался в мусоровозе, попал под пресс и выжил

Автор:
03 июня 2023 09:34
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   в мире   видео   контейнер   мусоровоз   пресс   спасение   
780
5
1

Мусоровоз случайно загрузил в кузов мужчину, который заснул в мусорном баке.

Ночью 24 мая оперативные службы округа Эскамбия, штат Флорида, были вызваны к одному из круглосуточных магазинов. Оказалось, что мужчина заснул в мусорном контейнере на территории соседнего жилого комплекса и попал внутрь мусоровоза.

Пресс грузовика несколько раз уплотнил содержимое кузова, прежде чем водитель понял, что туда попал человек. Прибывшие на место спасатели извлекли пострадавшего. Он выжил, но был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: США   в мире   видео   контейнер   мусоровоз   пресс   спасение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
livaneth 55 минут назад
Меры надо было принимать ДО того, как у мужика вошло в привычку спать в мусорных контейнерах. Он же не сразу там оказался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа 43 минуты назад
Что-то не очень вкуриваю, как можно остаться в живых после пресса мусоровоза. Сам ремонтирую такие, между прессом мусоровоза (пустым) и задним бортом расстояние в х"й да маленько сантиметров. Видимо водилы прессовали не до конца, забив х"й на наполненность. Видимо там начальники лояльней относятся к сбору маршрута. У нас пока маршрут ПОЛНОСТЬЮ не соберёшь - тебе его не засчитают, даже если не собрал только одну точку. И будешь получать копеешный оклад.
Соответственно - чем меньше запрессовал (меньше баков засыпал) - тем придётся делать больше ходок на полигон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

461081



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
MSI исправила проблему оплавляющихся кабелей видеокарт NVIDIA (видео)
MSI исправила проблему оплавляющихся кабелей видеокарт NVIDIA (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сильно сказал

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#аварии#США#Прикол#история#факты#забавно#наука
#машина#интересно#животные#ДТП#авто аварии#интересное#дети#Ynews#знаменитости#Великобритания
#автомобили#Юмор#подборка#люди#Автовсячина#позитив#милота#Россия#Китай#Еда
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться