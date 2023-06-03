В США заснувший в контейнере мужчина оказался в мусоровозе, попал под пресс и выжил

Мусоровоз случайно загрузил в кузов мужчину, который заснул в мусорном баке.
Ночью 24 мая оперативные службы округа Эскамбия, штат Флорида, были вызваны к одному из круглосуточных магазинов. Оказалось, что мужчина заснул в мусорном контейнере на территории соседнего жилого комплекса и попал внутрь мусоровоза.
Пресс грузовика несколько раз уплотнил содержимое кузова, прежде чем водитель понял, что туда попал человек. Прибывшие на место спасатели извлекли пострадавшего. Он выжил, но был госпитализирован с тяжелыми травмами.
Видео
Источник:
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Соответственно - чем меньше запрессовал (меньше баков засыпал) - тем придётся делать больше ходок на полигон.