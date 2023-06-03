Кальянные опять под угрозой? В Госдуме снова рассуждают на тему сохранения здоровья нации

Года два назад кальяны и электронные сигареты уже запретили курить в общественных местах, таких как рестораны и кафе. Но остались кальянные, и вот они-то и не дают покоя законотворцам в Госдуме. О вредности курения-парения выступил депутат ГД Султан Хамзаев, который отчаянно пытается протолкнуть идею "здоровой нации".

"Мы должны продолжить плановый запрет всех электронных сигарет в России. В России также должен быть введён полный запрет кальянов в общественных местах", - сказал он.