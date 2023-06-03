Кальянные опять под угрозой? В Госдуме снова рассуждают на тему сохранения здоровья нации

Борьба с электронными сигаретами в самом разгаре, но под "горячую руку" могут попасть и кальянные.
Года два назад кальяны и электронные сигареты уже запретили курить в общественных местах, таких как рестораны и кафе. Но остались кальянные, и вот они-то и не дают покоя законотворцам в Госдуме. О вредности курения-парения выступил депутат ГД Султан Хамзаев, который отчаянно пытается протолкнуть идею "здоровой нации".
"Мы должны продолжить плановый запрет всех электронных сигарет в России. В России также должен быть введён полный запрет кальянов в общественных местах", - сказал он.
Напомним, с 1 июня вступил в силу закон, ограничивающий торговлю вейпами и кальянами. Торговать-то ими можно, но на витрины выкладывать нельзя, по аналогии с сигаретами. Кроме того, продавать вейпы в розницу разрешается только в магазинах и павильонах, а через вендинговые автоматы, путем развозной торговли и дистанционным способом — нельзя. Ну естественно продажа никотиносодержащей продукции несовершеннолетним тоже под запретом. В прочем, сейчас рассматривают вариант запретить и безникотиновые жидкости.
В апреле этого года уже повысили акцизный сбор на жидкости для вейпов. За каждый миллилитр жидкости придется доплачивать 20 рублей, что фактически дороже, чем за сигареты.
Чем же закончится война чиновников с парильщиками, покажет время. Друзья, а как вы считаете, стоит ли тотально все запрещать?
Источник:
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браво)