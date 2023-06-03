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Кальянные опять под угрозой? В Госдуме снова рассуждают на тему сохранения здоровья нации

Кальянные опять под угрозой? В Госдуме снова рассуждают на тему сохранения здоровья нации

Автор:
03 июня 2023 09:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Вейпы   Госдума   борьба   запрет   кальян   кальянные   
914
3

Борьба с электронными сигаретами в самом разгаре, но под "горячую руку" могут попасть и кальянные.

 

Года два назад кальяны и электронные сигареты уже запретили курить в общественных местах, таких как рестораны и кафе. Но остались кальянные, и вот они-то и не дают покоя законотворцам в Госдуме. О вредности курения-парения выступил депутат ГД Султан Хамзаев, который отчаянно пытается протолкнуть идею "здоровой нации".

 

"Мы должны продолжить плановый запрет всех электронных сигарет в России. В России также должен быть введён полный запрет кальянов в общественных местах", - сказал он.

Напомним, с 1 июня вступил в силу закон, ограничивающий торговлю вейпами и кальянами. Торговать-то ими можно, но на витрины выкладывать нельзя, по аналогии с сигаретами. Кроме того, продавать вейпы в розницу разрешается только в магазинах и павильонах, а через вендинговые автоматы, путем развозной торговли и дистанционным способом — нельзя. Ну естественно продажа никотиносодержащей продукции несовершеннолетним тоже под запретом. В прочем, сейчас рассматривают вариант запретить и безникотиновые жидкости.

В апреле этого года уже повысили акцизный сбор на жидкости для вейпов. За каждый миллилитр жидкости придется доплачивать 20 рублей, что фактически дороже, чем за сигареты.

Чем же закончится война чиновников с парильщиками, покажет время. Друзья, а как вы считаете, стоит ли тотально все запрещать?

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Метки: Вейпы   Госдума   борьба   запрет   кальян   кальянные   
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9  комментариев
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1k
kappaneed Час назад
И правильно, с этими кальянными, скоро в окоп некого будет гнать!!!
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−3
Валера Петров 3 минуты назад
ну да, не с водкой паленкой же бороться и наркотой, которую сами и курируют) а с кальянами куда ходят раз в неделю максимум покурить.
браво)
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2k
KoToBuBeN 6 минут назад
Госдуре надо запретить употреблять кокаин.
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57k
Опиум для народа 9 минут назад
На рабочий инструмент что-то не наклеивают картинки с надписями "артроз", "ревматизм", "эпиконделёз" и т.д... О здоровье нации они заботятся...Да и наркотическое вещество алкоголь, с которым по вредности кальян рядом не стоял, в продаже имеется. Хоть не лицемерили бы.
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28k
EvilHomer 16 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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−10
54k
Igor Полчаса назад
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13k
Shtoppi 56 минут назад
давно пора эту чуждую для русского народа традицию изгнать прочь.
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