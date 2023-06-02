Израиль отказал Алле Пугачевой в пенсии, сославшись на её доходы в России

После переезда за границу Алла Пугачева продолжает получать пенсию в России. Из-за этого Примадонна не может рассчитывать на дополнительные выплаты в Израиле в размере $800 (примерно 49 000 руб.), решили израильские бюрократы и в местной пенсии народной артистке СССР отказали.
Копейка рубль бережёт. Или шекель, если ты на Земле Обетованной. Поэтому, перебравшись в Израиль, Алла Борисовна, не смотря на текущее благосостояние, поспешила оформить местную пенсию.
Выплаты в Израиле зависят от текущего дохода человека — Примадонна по пособию должна была получать около $800, однако Израиль подписал с Россией соглашение о финансовой прозрачности и по запросу чиновники без труда получили бумаги из российских банков о том, что на бывшей Родине певица получает достаточные для, на их взгляд, безбедного существования доходы.
Дело в том, что оставаясь гражданкой РФ, Примадонна продолжает получать пенсию, размер которой достигает 55 тысяч рублей. Такая сумма выходит с учетом различных надбавок, например, за звание народной артистки СССР. Об этом сообщает "Рамблер".
Кроме того, певица получает пособие за свой вклад в ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС (8 сентября 1986 года Пугачева дала открытый концерт в поселке вахтовиков Зеленый Мыс, неподалеку от Припяти, всего в нескольких километрах от еще не закрытого саркофагом реактора. Впоследствии это аукнулось ей проблемами со здоровьем и голосом).
Эти отчисления из России стали причиной того, что певица лишилась израильского пособия для пенсионеров, которое составляет 800 долларов, передает uspei.com.
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь