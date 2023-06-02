Израиль отказал Алле Пугачевой в пенсии, сославшись на её доходы в России

Копейка рубль бережёт. Или шекель, если ты на Земле Обетованной. Поэтому, перебравшись в Израиль, Алла Борисовна, не смотря на текущее благосостояние, поспешила оформить местную пенсию.

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Выплаты в Израиле зависят от текущего дохода человека — Примадонна по пособию должна была получать около $800, однако Израиль подписал с Россией соглашение о финансовой прозрачности и по запросу чиновники без труда получили бумаги из российских банков о том, что на бывшей Родине певица получает достаточные для, на их взгляд, безбедного существования доходы.