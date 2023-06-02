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Израиль отказал Алле Пугачевой в пенсии, сославшись на её доходы в России

Израиль отказал Алле Пугачевой в пенсии, сославшись на её доходы в России

Автор:
02 июня 2023 23:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачёва   Израиль   Россия   доходы   отказ   пенсия   чиновники   
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После переезда за границу Алла Пугачева продолжает получать пенсию в России. Из-за этого Примадонна не может рассчитывать на дополнительные выплаты в Израиле в размере $800 (примерно 49 000 руб.), решили израильские бюрократы и в местной пенсии народной артистке СССР отказали.

Копейка рубль бережёт. Или шекель, если ты на Земле Обетованной. Поэтому, перебравшись в Израиль, Алла Борисовна, не смотря на текущее благосостояние, поспешила оформить местную пенсию.

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Выплаты в Израиле зависят от текущего дохода человека — Примадонна по пособию должна была получать около $800, однако Израиль подписал с Россией соглашение о финансовой прозрачности и по запросу чиновники без труда получили бумаги из российских банков о том, что на бывшей Родине певица получает достаточные для, на их взгляд, безбедного существования доходы.

Дело в том, что оставаясь гражданкой РФ, Примадонна продолжает получать пенсию, размер которой достигает 55 тысяч рублей. Такая сумма выходит с учетом различных надбавок, например, за звание народной артистки СССР. Об этом сообщает "Рамблер".

Кроме того, певица получает пособие за свой вклад в ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС (8 сентября 1986 года Пугачева дала открытый концерт в поселке вахтовиков Зеленый Мыс, неподалеку от Припяти, всего в нескольких километрах от еще не закрытого саркофагом реактора. Впоследствии это аукнулось ей проблемами со здоровьем и голосом).

Эти отчисления из России стали причиной того, что певица лишилась израильского пособия для пенсионеров, которое составляет 800 долларов, передает uspei.com.

Источник:

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Метки: Алла Пугачёва   Израиль   Россия   доходы   отказ   пенсия   чиновники   
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14k
a_komolow 2 часа назад
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1k
Виктор Глущенко 3 минуты назад
Ну так можно по всем странам земли прокатится и попробовать выбить пенсию . Даже если в десяти процентов стран прокатит - уже не плохо .
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ЛунныйКотэ 7 минут назад
максимке на чупачупсы теперь не хватит(
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Трям 17 минут назад
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152
Павел Верещагин Полчаса назад
Немного поясню,не пенсии а пособия по старости,в Израиле это разные вещи.Пенсии она,барбарисовна,и так не получила бы,за не имением трудового стажа,и накоплений в местном пенсионном фонде.в остальном все верно
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1k
Николай 54 минуты назад
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6k
Умница-красавица 2 часа назад
Не делайте мне больно, господа!
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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