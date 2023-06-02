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В многоэтажке Саратова девушка проснулась от стука в оконное стекло - и очутилась в фильме ужасов

В многоэтажке Саратова девушка проснулась от стука в оконное стекло - и очутилась в фильме ужасов

Автор:
02 июня 2023 20:04
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   крипота   ловите наркомана   неадекватное поведение   отношения   преследование   саратов   
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За окном на газовой трубе стоял неадекватный мужчина и долбился головой в стекло.

Вот так живешь себе и не тужишь, как вдруг в четыре утра тебя будет стук, но не в дверь, а в окно. На автопилоте отдергиваешь занавеску, а там - лицо.


Выяснилось, что неадекватный товарищ подобрался по газовой трубе к окну второго этажа и очень хотел попасть внутрь квартиры. Его не смущало, что жильё не его. Похоже, он вообще находился в своём мире. Впрочем, целеустремленности посетителю было не занимать. Он так долго и сильно пробивал дорогу лбом, что разбил до крови лицо.


Жильцы , квартиры, к которым стремился попасть неадекватный гражданин, вызвали полицию и до приезда правоохранителей были вынуждены наблюдать "человека-паука" и его поползновения.



на есть. А так это зрелище выглядело со стороны.


Как после рассказала девушка, к которой стучался визитёр, этот мужчина с февраля регулярно приставал к ней с просьбой о знакомстве. Она отказывалась, т.к. состоит в отношениях. Незнакомец начал преследовать её, вычислил дом и квартиру, в которой она жила, регулярно попадал в подъезд и ломился к ней в дверь.


С ним разговаривали знакомые девушки, убеждали оставить её в покое - тот соглашался, но через время снова начинал преследования. Девушка везде ходила с газовым баллончиком и опасалась находиться на улице одна. Наконец, 30 июня рано утром проснулась от стука в окно. Она сразу же позвонила в полицию, а когда заметила, что у преследователя идет пена изо рта - в скорую помощь с просьбой прислать психиатрическую бригаду. Кстати, врачи приехали раньше остальных служб и ждали, когда неадекват каким-то образом спустится на землю. После этого мужчину увезли (кстати, он сам сообщил врачам, что находится в неадекватном состоянии из-за принятой "соли"), и лишь, когда оказалось некого спасать, приехала Росгвардия и спасатели.


Как сообщили девушке в полицию, куда она обратилась с заявлением, преследователю ничего не предъявят, т.к. физического насилия он не применял. Максимум - 15 суток за хулиганство.


Вывод: когда убьют - тогда приходите.

Вывод № 2: стекло крепкое: только треснуло, но не разбилось.

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Метки: видео   крипота   ловите наркомана   неадекватное поведение   отношения   преследование   саратов   
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10  комментариев
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16k
Дядюшка Ау Полчаса назад
Что я думаю об этом? Я думаю, что автор из Эстониию Ибо ждал почти год, как минимум, чтобы сообщить фишкам о неадеквате.

"Наконец, 30 июня рано утром проснулась от стука в окно"
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1k
Alexandr Полминуты назад
Вот когда жалеешь, что не можешь невзначай выставить ружье в окно и спросить "кто там" ?
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5k
Трям Минуту назад
А вот с .хуяли источником указаны фишки? Я с утра это видел на десятке сайтов, а тут только под конец дня появилось. Не хорошо так песдеть!
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9k
Борис Карабанов 10 минут назад
Высокие отношения?
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10k
Vacony 13 минут назад
весна.. лето.. у дятлов крыша поехала...
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16k
Booka1a 15 минут назад
блин. ну немаленький мальчик окно-то закрывал... к его девушке неадекват пристает. давно бы хлебальник покрошил ему и дело с концом
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19k
Александр 18 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Шершень Полчаса назад
Дятел краснокнижный
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917
Николай Полчаса назад
это писдец какой-то
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