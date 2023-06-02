В многоэтажке Саратова девушка проснулась от стука в оконное стекло - и очутилась в фильме ужасов

За окном на газовой трубе стоял неадекватный мужчина и долбился головой в стекло.
Вот так живешь себе и не тужишь, как вдруг в четыре утра тебя будет стук, но не в дверь, а в окно. На автопилоте отдергиваешь занавеску, а там - лицо.
Внимание! Впечатлительным воздержаться от просмотра видео!
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Выяснилось, что неадекватный товарищ подобрался по газовой трубе к окну второго этажа и очень хотел попасть внутрь квартиры. Его не смущало, что жильё не его. Похоже, он вообще находился в своём мире. Впрочем, целеустремленности посетителю было не занимать. Он так долго и сильно пробивал дорогу лбом, что разбил до крови лицо.
Жильцы , квартиры, к которым стремился попасть неадекватный гражданин, вызвали полицию и до приезда правоохранителей были вынуждены наблюдать "человека-паука" и его поползновения.
Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям со слабыми нервами
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на есть. А так это зрелище выглядело со стороны.
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Как после рассказала девушка, к которой стучался визитёр, этот мужчина с февраля регулярно приставал к ней с просьбой о знакомстве. Она отказывалась, т.к. состоит в отношениях. Незнакомец начал преследовать её, вычислил дом и квартиру, в которой она жила, регулярно попадал в подъезд и ломился к ней в дверь.
С ним разговаривали знакомые девушки, убеждали оставить её в покое - тот соглашался, но через время снова начинал преследования. Девушка везде ходила с газовым баллончиком и опасалась находиться на улице одна. Наконец, 30 июня рано утром проснулась от стука в окно. Она сразу же позвонила в полицию, а когда заметила, что у преследователя идет пена изо рта - в скорую помощь с просьбой прислать психиатрическую бригаду. Кстати, врачи приехали раньше остальных служб и ждали, когда неадекват каким-то образом спустится на землю. После этого мужчину увезли (кстати, он сам сообщил врачам, что находится в неадекватном состоянии из-за принятой "соли"), и лишь, когда оказалось некого спасать, приехала Росгвардия и спасатели.
Как сообщили девушке в полицию, куда она обратилась с заявлением, преследователю ничего не предъявят, т.к. физического насилия он не применял. Максимум - 15 суток за хулиганство.
Вывод: когда убьют - тогда приходите.
Вывод № 2: стекло крепкое: только треснуло, но не разбилось.
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"Наконец, 30 июня рано утром проснулась от стука в окно"