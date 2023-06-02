Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 июня

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Сегодня в России отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Поэтому если вы не навернули тройную порцию шашлыка, а потом не шлифанули всё это дело жирным пирожком, то день потратили зря.
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