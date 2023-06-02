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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 июня

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 июня

Автор:
02 июня 2023 18:56
Сообщество : RealFishki
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3362
20
Сегодня в России отмечается День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Поэтому если вы не навернули тройную порцию шашлыка, а потом не шлифанули всё это дело жирным пирожком, то день потратили зря.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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16  комментариев
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31k
Teodor 48 минут назад
Таджики без видеозвонков жить не могут.
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_delphin_ Минуту назад
Комментарий к фото
Не благодари.
Не благодари.Посмотреть
Не благодари.
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71k
Пётровыч 2 минуты назад
Ребята, фишкяне, есть кто из Калининграда?
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164
EDRENA ZA NOGU 3 минуты назад
Мясо без водки жрут только собаки. И точка!
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15k
_delphin_ 5 минут назад
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У меня отдельный ринг на группу "семья". Остальное - почехота.
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49k
Мойша 7 минут назад
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Зашел в кафе, или столовую... А дома чайку, или кофею с эклерчиком.
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49k
Мойша 12 минут назад
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_delphin_ 36 минут назад
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- Кондиционер? Нет, не слышал...
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_delphin_ 38 минут назад
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- Доставка еды? Нет, не слышал...
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37k
Александр 42 минуты назад
Почему кто то до сих пор думает. что есть какая то нация украинцев?
https://skr.sh/sK8PcY34wsXhttps://skr.sh/sK8PcY34wsX
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14k
Kucher 56 минут назад
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Причём все трое - один человек.
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10k
Copycat 2 часа назад
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Так всё верно - на ночь телефон стоит отключать по тому что ты спать собрался, а не решать чьи то проблемы. А вообще у меня 2 трубки, в одной номер который даю всем кому надо во 2й только родня и близкие, вот им я могу ответить в любое время, ибо вдруг чего случилось (а они и не станут звонить просто так). Первый же на выходные и пока сплю я прячу подальше
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8
zuko812 Copycat Час назад
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Всяким ублюдкам всё-равно на какой случайный номер звонить. Отключай оба телефона.
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10k
Copycat 2 часа назад
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ничего подобного, я ой как сегодня хорошо поработал, а завтра ох как серьезно отдохну)
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Никифоридис

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