Виктория Боня рассказала, как в 10 лет мечтала воссоединиться со своей космической семьёй

Виктория Боня на очередном интервью рассказала, что в детстве мечтала отправиться в космос. Но не как космонавт. Просто там её ждала космическая семья.

Я лежу и думаю, что я не принадлежу этой планете. Что где-то есть мой другой дом. Внутренний голос мне говорил: "Космическая семья". Я вот так лежу и думаю, что я так скучаю по своей космической семье, и думаю, как же мне найти дверь, чтобы воссоединиться с ними в этом космическом теле.