Виктория Боня рассказала, как в 10 лет мечтала воссоединиться со своей космической семьёй

Как оказалось, Виктория Боня даже в детстве была особенной, вдохновлённой космосом, девочкой. Она рассказала, что даже в 10 лет знала, что в космосе её ждали инопланетяне.
Виктория Боня на очередном интервью рассказала, что в детстве мечтала отправиться в космос. Но не как космонавт. Просто там её ждала космическая семья.
Я лежу и думаю, что я не принадлежу этой планете. Что где-то есть мой другой дом. Внутренний голос мне говорил: "Космическая семья". Я вот так лежу и думаю, что я так скучаю по своей космической семье, и думаю, как же мне найти дверь, чтобы воссоединиться с ними в этом космическом теле.
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Вообще, всё интервью — это какой-то бред. Позже Боня рассказала про напиток аяваска и про то, как с его помощью познала мир. Тогда всё встаёт на свои места. Космические семьи, двери и тому подобное. Ранее Боня призывала своих подписчиков пить аяваску (запрещена в РФ), чтобы вылечить ДНК и раскрыть таланты предков.
Самое страшное, что некоторые подписчики Бони могут на полном серьёзе поверить в этот бред и начать пить эту отраву.
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