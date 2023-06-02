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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7626 постов • 873 подписчика подписаться
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Виктория Боня рассказала, как в 10 лет мечтала воссоединиться со своей космической семьёй

Виктория Боня рассказала, как в 10 лет мечтала воссоединиться со своей космической семьёй

Автор:
02 июня 2023 11:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Боня   Прикол   бред   космос   самопознание   умные мысли   шоу бизнес   
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Как оказалось, Виктория Боня даже в детстве была особенной, вдохновлённой космосом, девочкой. Она рассказала, что даже в 10 лет знала, что в космосе её ждали инопланетяне.

Виктория Боня на очередном интервью рассказала, что в детстве мечтала отправиться в космос. Но не как космонавт. Просто там её ждала космическая семья.

Я лежу и думаю, что я не принадлежу этой планете. Что где-то есть мой другой дом. Внутренний голос мне говорил: "Космическая семья". Я вот так лежу и думаю, что я так скучаю по своей космической семье, и думаю, как же мне найти дверь, чтобы воссоединиться с ними в этом космическом теле.

Вообще, всё интервью — это какой-то бред. Позже Боня рассказала про напиток аяваска и про то, как с его помощью познала мир. Тогда всё встаёт на свои места. Космические семьи, двери и тому подобное. Ранее Боня призывала своих подписчиков пить аяваску (запрещена в РФ), чтобы вылечить ДНК и раскрыть таланты предков.

Самое страшное, что некоторые подписчики Бони могут на полном серьёзе поверить в этот бред и начать пить эту отраву.

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Метки: Боня   Прикол   бред   космос   самопознание   умные мысли   шоу бизнес   
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21  комментарий
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9k
SuperTroll 2 часа назад
Печально то, что в текущие времена, на этом витке развития нашей цивилизации приобретают известность вот такие вот личности...Ни ученые, ни космонавты, ни классные писатели..А вот этот вот никчемный, тупой биомусор
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965
liveevil Минуту назад
Мне кажется, что у Бони перенасыщение [мат] палочками
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16k
Голос Вселенной 4 минуты назад
Вот еще одна связистка с инопланетянами, которая "имеет своих клонов на нескольких планетах"...

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1
AEG 5 минут назад
ОВЦА - ПРОСТО ОВЦА
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941
Лютый вам Бетховен 7 минут назад
Покемонка, прекращай.
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10k
Том Сойер Полчаса назад
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25k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
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5k
Wadim 41 минуту назад
Да, да, у.ёбывай, одной е.банаткой станет меньше)
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37k
Александр 41 минуту назад
Виктория Боня это даже не дорогая проститутка, это дешевая проститутка, которая прикидывается дорогой. В голове у нее кроме членов бывают еще и мысли о инопланетной семье...
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21k
AzuveR 42 минуты назад
Тут три версии. 1.Вещества. 2. Синька. 3. Кукуха сказала прощай навсегда. Не ,есть четвёртая, так называемый тупой хайп.
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15k
Smiley 58 минут назад
Покемонка, воссоединись со своей космической семьёй!!!!!!!!!!!!!!!
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5k
alex Час назад
Эта шмара то здесь зачем?
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23k
ЦСКА Час назад
Сегодня пятница-время пить аяваску!!! И в космос!
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32k
MatveiVainrub Час назад
Кто нибудь пытался донести до неё , что клиника для психических больных это не самый худший вариант ( её там подправят подлечат ) . Хуже просто будет тогда , когда она осознает что она действительно восоеденилась "со своей семьёй" . Это будет тот опыт из которого выхода нет . Так что пока не поздно ей необходимо обратится к специалисту и начать курс лечения . Сегодня есть отличные нейролептики и практически без побочек . Думаю у неё навящивость граничащая с шизотипичными проявлениями , бред и так называемый брейн дизордер . Не удивлюсь если она уже на препаратах . Если здесь есть кто то кто шарит в теме более серъёзно просвятите , что за диагноз ???
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875
Сергей Ковалев 2 часа назад
Лучше бы она еще тогда замерзла...
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35k
Опаньки 2 часа назад
Тихо шифером шурша...
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30k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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4k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
На лицо запрещенные вещества в действии
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10k
Алексей 2 часа назад
Вещества они такие
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
334857



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