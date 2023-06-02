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Все оттенки красного на удивительном пляже

Все оттенки красного на удивительном пляже

Автор:
02 июня 2023 10:20
Сообщество : Факты
Метки: Китай   Паньцзинь   Растение   достопримечательность   красный   ляонин   необычно   пляж   сведа   цвет   
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Как выглядит стандартный пляж? Золотистый песок или хотя бы серо-белая галька, окаймляющие водную гладь. Но есть в мире совершенно удивительный пляж, на первый взгляд, выглядящий устрашающе, словно облитый кровью. Но ничего страшного в действительности в нём нет.

Речь о пляже в местечке Паньцзинь китайской провинции Ляонин. А необычным цветом пурпурная полоса, привлекающая туристов из разных стран мира, обязана растению под название suaeda prostrata. Сведа – представитель семейства амарантовых и лучше всего чувствует себя на солончаках и практически у самой воды.

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Что примечательно, растение довольно распространённое и встречается повсеместно. Но только на пляже Паньцзинь оно начинается «гореть», приобретая все возможные оттенки красного, от насыщенного пурпура до кроваво-алого.

Изначально сведа обычного зелёного цвета, но к сентябрю окрас травяного покрова начинает меняться, что объясняется спецификой химического состава болотистой почвы в этих местах.

Нестандартный «пылающий» пляж занимает солидную площадь – около 130 квадратных километров. Территория находится под охраной государства, поскольку здесь обитают и останавливаются на  длительный отдых редкие и краснокнижные птицы, в частности, красные журавли и чайки.

Большая часть территории – охраняемый заповедник. Поэтому для посещения туристами оборудована специальная тропа с деревянным настилом протяженностью около двух километров.

Примечательно, что во время голода в 60-х сведу даже употребляли в пищу. Трава малоприятная с горьковатым привкусом, но вполне съедобная и, видимо, помогла выжить немалому количеству местных в трудные времена.

Ну а сейчас она – это только часть экосистемы и помогает в создании живописной картины, которая выглядит особенно завораживающе на закате, когда красные оттенки неба встречаются с красными красками земли.

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Метки: Китай   Паньцзинь   Растение   достопримечательность   красный   ляонин   необычно   пляж   сведа   цвет   
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