Все оттенки красного на удивительном пляже

Как выглядит стандартный пляж? Золотистый песок или хотя бы серо-белая галька, окаймляющие водную гладь. Но есть в мире совершенно удивительный пляж, на первый взгляд, выглядящий устрашающе, словно облитый кровью. Но ничего страшного в действительности в нём нет.