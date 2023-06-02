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17 милых моментов, связанных со своими пожилыми родными

17 милых моментов, связанных со своими пожилыми родными

Автор:
02 июня 2023 08:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: возраст   забота   милота   пожилые люди   родители   фото   
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Порой может показаться, что наш мир рассчитан только на молодых, и, как только человек достигает определённого возраста, его жизнь ставится на паузу и в ней перестаёт происходить что-то важное и интересное.

Но с этим совершенно не согласны пользователи Реддита, и поэтому они постоянно делятся трогательными и милыми фото, связанными со своими бабушками и дедушками или пожилыми родителями. Мы собрали несколько таких фото, переполненных добром и заботой.


Я сделал одинаковые рубашки для себя и для внука

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Посмотрите на выражение лица малыша. Он определённо знает, что он хорош.


76-летний полковник в отставке и его 4-летняя внучка


Муж потратил 2 года на посадку цветов для своей жены


Мои бабушка и дедушка впервые видят моего сына


— Сколько им лет? Они очень хорошо выглядят для прабабушки и прадедушки.

— Бабушке 78, а дедушке 79.


Пара кормит картофелем ламантинов, которые появились на их заднем дворе


Ламантины — самые милые существа. Они настолько милые, что даже аллигаторы не трогают их. Если какие-то животные и заслуживают безраздельной любви и гостинцев от бабушки, так это они.


Мои родители прислали мне это фото сегодня


Живут своей лучшей жизнью.


Они встречались будучи подростками, женились на разных людях и снова сошлись 65 лет спустя. Моя бабушка и её парень


Как она на него смотрит!


Моя бабушка учит меня печь печенье


91-летняя Агнес Каспаркова превращает маленькую деревню в Чехии в свою художественную галерею


Я понятия не имел, что мой отец так круто владеет фотошопом!


Он выслал мне это фото на почту с подписью «Посмотрите, что мы нашли в кошачьем домике!»


Бабушка и её внук сделали косплей на мультфильм «Вверх»


Когда я путешествую, моя прабабушка носит ожерелье с моим детским фото, потому что она беспокоится за меня

Мой папа вышел покормить птиц и завел нового друга! Теперь он принцесса Диснея

Моей бабушке было скучно, поэтому она связала мне кроссовки

Выглядит круто. Уверен, она бы разбогатела, если бы продала их.


Бабушка связала шапки для детского приюта

Это лучшее, что я видел за весь день. Она такая добрая и заботливая.


Муж тайком фотографирует свою жену


Она выглядит так величественно!


Мой папа со своим внуком


Они оба выглядят очень довольными ситуацией.


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Метки: возраст   забота   милота   пожилые люди   родители   фото   
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