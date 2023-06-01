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- у них какая то не здоровая фиксация, которая их заставляет при упоминании ссср сразу возмущаться и ругаться
а ведь люди которые скажем так "ностальгируют" по ссср они не по самому ссср тоскуют, они тоскуют по вещам которые при ссср были лучше чем сейчас, и как по мне только мудак будет упрекать человека в том что он хочет что бы его жизнь улучшилась, что бы что то что было хорошо при ссср стало таким же и сейчас