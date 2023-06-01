FISHKINET
добавить
пост
Сообщество СССР 348 постов • 139 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество СССР
Были времена

Были времена

Автор:
01 июня 2023 13:56
Сообщество : СССР
Метки: история   подборка   фото   
911
29

Подборка исторических фотографий, картинок

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "СССР"
Метки: история   подборка   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Natalia 5 часов назад
А еще родители молодые и звезд на небе больше казалось. Папа вечером курил, а я выходила к нему и смотрела. Помню, что была ему по пояс, он мог ответить на любой вопрос и таким героем в моих глазах был. До своей последней минуты, всю жизнь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Nick Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Nick Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Сергей 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Copycat 2 часа назад
Меня немного злят люди которые накидываются на людей которые скучают или хвалят что то что было в СССР
- у них какая то не здоровая фиксация, которая их заставляет при упоминании ссср сразу возмущаться и ругаться

а ведь люди которые скажем так "ностальгируют" по ссср они не по самому ссср тоскуют, они тоскуют по вещам которые при ссср были лучше чем сейчас, и как по мне только мудак будет упрекать человека в том что он хочет что бы его жизнь улучшилась, что бы что то что было хорошо при ссср стало таким же и сейчас
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Вася 3 часа назад
Рыжий ??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Александр 4 часа назад
МММ и СССР, Акела промахнулся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
SSD 5 часов назад
Петросян и тут облажался))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
АРОН
Всю жизнь работаю врачом
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

587318



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
АвтоВсячина
АвтоВсячина
7 комедий с Де Ниро, рекомендуемых для поднятия настроения
7 комедий с Де Ниро, рекомендуемых для поднятия настроения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное семейное фото

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#Прикол#аварии#авто аварии#люди#дети#удивительно#красота
#машина#автомир#интересное#история#ДТП#Автовсячина#подборка#знаменитости#СССР#домашние животные
#автомобили#Юмор#в мире#факты#позитив#кино#фильм#США#природа#забавно
7 комедий с Де Ниро, рекомендуемых для поднятия настроения 7 комедий с Де Ниро, рекомендуемых для поднятия настроения Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться