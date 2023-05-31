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В Курске спасатели рискуя жизнью боролись за спасение девушки

В Курске спасатели рискуя жизнью боролись за спасение девушки

Автор:
31 мая 2023 16:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   видео   курск   спасатели   страховка   трос   
1847
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Она решили сигануть с 15 этажа, но мужики были с этим не согласны.

Девушка из Курска решила свести счёты с жизнью и уселась на подоконник на 15 этаже. Она уже собралась прыгать, но её успели схватить спасатели. Двое тащили её обратно в квартиру, ещё один с нижнего этажа накидывал трос девчонке на ногу, чтобы она точно не сорвалась.

И всё равно девушка боролась и сопротивлялась. Когда ей нацепили «страховку» на ногу, даже начала брыкаться. И вот, под аплодисменты зрителей, отважные спасатели затащили её в квартиру.

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Метки: Девушка   видео   курск   спасатели   страховка   трос   
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14  комментариев
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10k
BWSHARK 2 часа назад
А вы заметили, как хорошо снято (ничего не трясется, камера, конечно, немного гуляет, но не критично) и это на зуме... Оператор - МОЛОДЕЦ!
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4k
Феликс Дзержинский 47 минут назад
Не получилось сейчас, получится когда-нибудь потом. Если человек решил самовыпилится, рано или позно он самовыпилится.
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28
Виктор Федоров 55 минут назад
Игра на публику. Хотела бы прыгнуть сиганула бы уже давно! Мужикам надо было ей помочь.На крышу и лети чтоб наверняка.
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383
устал я от вас 58 минут назад
Не очень то она и сопротивлялась спасению...
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37k
Александр Час назад
тема сисек не раскрыта!
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15k
Smiley 2 часа назад
В психушку!!!
Потому как, если не лечить, рано или поздно всё равно прыгнет.
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59k
pynh 2 часа назад
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112
Человек Разумный 2 часа назад
Наша служба и опасна и трудна.
Всегда было уважение большое к спасателям и пожарным.
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20k
Василий 2 часа назад
По мне, так внимания она хотела. Было бы желание прыгнуть, то сиганула бы, а не красовалась на подоконнике до приезда спасателей.
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21k
Davy Jones 2 часа назад
Дагестанские спортсмены то же боролись, но не там как всегда.
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23k
ЦСКА 2 часа назад
Идиотка
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