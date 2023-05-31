В Курске спасатели рискуя жизнью боролись за спасение девушки

Девушка из Курска решила свести счёты с жизнью и уселась на подоконник на 15 этаже. Она уже собралась прыгать, но её успели схватить спасатели. Двое тащили её обратно в квартиру, ещё один с нижнего этажа накидывал трос девчонке на ногу, чтобы она точно не сорвалась.

И всё равно девушка боролась и сопротивлялась. Когда ей нацепили «страховку» на ногу, даже начала брыкаться. И вот, под аплодисменты зрителей, отважные спасатели затащили её в квартиру.