В Курске спасатели рискуя жизнью боролись за спасение девушки

Она решили сигануть с 15 этажа, но мужики были с этим не согласны.
Девушка из Курска решила свести счёты с жизнью и уселась на подоконник на 15 этаже. Она уже собралась прыгать, но её успели схватить спасатели. Двое тащили её обратно в квартиру, ещё один с нижнего этажа накидывал трос девчонке на ногу, чтобы она точно не сорвалась.
И всё равно девушка боролась и сопротивлялась. Когда ей нацепили «страховку» на ногу, даже начала брыкаться. И вот, под аплодисменты зрителей, отважные спасатели затащили её в квартиру.
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Потому как, если не лечить, рано или поздно всё равно прыгнет.
Всегда было уважение большое к спасателям и пожарным.