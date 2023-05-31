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25 крутых проектов от архитекторов мирового класса

25 крутых проектов от архитекторов мирового класса

Автор:
31 мая 2023 15:49
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Дизайн и архитектура   архитекторы   архитектура   дизайнерские идеи   красота   современная архитектура   удивительная архитектура   
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Reddit-cообщество Amazing Architecture даёт возможность увидеть, что проектируют и создают лучшие современные архитекторы и дизайнеры интерьера. Так что, если вы планируете делать капитальный ремонт или вам нужно вдохновение, обязательно посмотрите и оцените их идеи! В конце концов, это просто красиво.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дизайн и архитектура   архитекторы   архитектура   дизайнерские идеи   красота   современная архитектура   удивительная архитектура   
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3  комментария
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18k
Bill 36 минут назад
1. Световой люк в спальне
- как там зашторить потолок, если хочется поспать днем?
- как часто нужно его чистить от птичьих какашек, упавших листьев?
- сколько в комнате лишнего шума при дожде?
- хорошо ли видно кровать с дрона?
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18k
Bill Полчаса назад
"М. Серхат Сезгин и Zebrano Furniture"
Furniture - это имя или фамилия архитектора?
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