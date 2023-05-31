25 крутых проектов от архитекторов мирового класса

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Reddit-cообщество Amazing Architecture даёт возможность увидеть, что проектируют и создают лучшие современные архитекторы и дизайнеры интерьера. Так что, если вы планируете делать капитальный ремонт или вам нужно вдохновение, обязательно посмотрите и оцените их идеи! В конце концов, это просто красиво.
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2. Casa Lorena, небольшой оазис в центре Мериды, Мексика, мастерская Diseño Y Construcción
10. Офисное здание Tagh Pelleh в Тегеране, Иран. Авторы Хоссейн Калантари и Амирхоссейн Резаи
11. Резиденция Thousand Oaks в Беркли, Калифорния, разработанная Sogno Design Group. Фотография: Мишель Ли Уилсон
16. Удивительный органический дом в Москве по проекту архитектурной студии Станислава Николаева NIKO | Architect
19. Удивительная ванная комната с окном в крыше, разработанная и визуализированная Максимилиано Карбонеллом
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Дизайн и архитектура архитекторы архитектура дизайнерские идеи красота современная архитектура удивительная архитектура
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